Наследство Крупской: как жена Ленина стала «капиталисткой»

Как известно, после смерти Константина Крупского его жена и дочь остались вдвоем. О родне, которая была у Крупских, упоминают редко. Однако у матери Надежды Константиновны была сестра, которая умерла в 1913 году, оставив наследство, про которое сама жена вождя говорила с наигранной усмешкой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как мать Крупской стала «капиталисткой»

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Как известно, Надежда Константиновна Крупская и Владимир Ильич Ленин стали официальными супругами в 1898 году. Это событие произошло в ссылке, куда перебралась также и мать Крупской, Елизавета Васильевна. С тех пор все трое фактически не разлучались. Крупская-старшая жила с дочерью и зятем даже за границей. В 1913 году Елизавета Васильевна, находясь за пределами России, по выражению дочери, стала «капиталисткой». Как пишут Лев Колодный и Вилен Разин в своей книге «Ленин без грима», тогда в Новочеркасске умерла сестра Елизаветы Васильевны.

Владлен Логинов, автор издания «В.И. Ленин. Полная биография», утверждает, что кузина Елизаветы Крупской, О.В. Тистрова, оставила своей сестре и племяннице 4 тысячи рублей. Эти деньги она скопила за 30 лет педагогической деятельности (Тистрова была классной дамой). Кроме того, тетя Надежды Крупской завещала им с матерью «серебряные ложки, иконы и оставшиеся платья». По словам Николая Валентинова, который немало сил посвятил изучению биографии Ленина, Надежда Константиновна высказывалась о полученном наследстве с «наигранной усмешечкой». Однако дальнейшая судьба денег показывает, что они были для семьи Ульяновых не таким уж и пустяком.

Оплата услуг маклера и оставшаяся сумма

Денежную часть наследства Надежда Крупская, ее мать и Владимир Ульянов перевели в один из банков Кракова. Как писал Яков Макаренко в своей книге «С Россией в сердце: В.И. Ленин в Польше в 1912-1914 гг.» со ссылкой на слова самой Надежды Константиновны, «выманить» деньги из банка взялся один маклер из Вены. Венский маклер свою работу выполнил, но затребовал за услуги «ровно половину» унаследованной Елизаветой Васильевной суммы. Таким образом, если, как утверждала Надежда Константиновна, она и ее мать получили в наследство от тети 4 тысячи рублей, получается, что маклер взял с Крупских 2 тысячи рублей.

На оставшиеся деньги, снова по сообщениям Надежды Крупской, их семья жила во время Первой мировой войны вплоть до революционного 1917 года, когда вождь и его жена смогли вернуться в знаменитом пломбированном вагоне в Россию. Правда, Елизавета Васильевна скончалась за 2 года до революции. Как бы то ни было, Надежда Константиновна, ее мать и супруг (а позже только Крупская и Ленин) существовали на 2 тысячи рублей не один месяц и даже не один год. Мало того, как указано в издании «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине» (1969 год), Надежда Крупская писала: «Мы жили..., так экономя, что в 1917 году, когда мы возвращались в Россию, сохранилась от них (от упомянутых 2-х тысяч рублей) некоторая сумма».

«Несгораемые» 2 тысячи

Все бы ничего, но даже после 1917 года сумма в 2 тысячи рублей, оставшаяся от наследства после оплаты услуг венского маклера, продолжала фигурировать во многих объяснениях Надежды Крупской, если ставился вопрос: «Откуда деньги?». Так, Крупская писала, что во время обыска в Петербурге в июле того же 1917 года по обвинению Владимира Ульянова в шпионаже на Германию нашли те самые остатки былого наследства. Эти наличные средства были причислены к доказательствам вины подозреваемого. Между тем, Ярослав Козлов и Владимир Корнеев, авторы издания «Правда о Ленине», утверждают, что тогда были обнаружены снова 2 тысячи рублей. Получается, что после нескольких лет трат сумма почему-то не уменьшилась.