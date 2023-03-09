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43 минуты назад

Британка проехала 11 тыс. км, чтобы развеять прах своего любимого хомяка на Гавайях

Газета.Ru

Британка проехала 11 тыс. километров, чтобы развеять прах своего любимого хомяка на Гавайях, пишет Mirror. По словам женщины, смерть любимого питомца стала для нее настоящим испытанием.

Британка проехала 11 тыс. км, чтобы развеять прах своего хомяка на Гавайях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала Лиза Мюррей-Лэнг, когда ее хомяк по кличке Спуд был жив, она строила для него картонные версии локаций со всего мира. Любимым местом животного была мини-модель Гавайев. После того, как питомец умер, женщина решила развеять его прах именно в том месте.

Ради этого Лиза и ее муж Уиьлям взяли отпуск на 10 дней. Прах хомяка был развеян во время эмоциональной церемонии рядом с досками для серфинга на гавайском пляже.

«Это было действительно потрясающе, потому что этот пляж вдохновил меня, когда я делал модель Гавайев для Спуда», — рассказала Лиза.

Кроме того, супруги спели песню Бейонсе «I Was Here» и оставили на песке послание, посвященное их любимому хомяку.

Ранее британка съела хомяка дочери за дозу наркотиков.

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