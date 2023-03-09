Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Выигравший в лотерею $2,04 млрд американец купил дом за $25,5 млн на Голливудских холмах

Газета.Ru

Победитель лотереи Powerball Эдвин Кастро приобрел особняк, расположенный рядом с домами Арианы Гранде и Джимми Киммела в Калифорнии. Об этом пишет The Guardian.

Выигравший в лотерею $2,04 млрд американец купил дом на Голливудских холмах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эдвин Кастро, выигравший в ноябре самый крупный джекпот Powerball в истории и получивший $2,04 млрд, потратил $25,5 млн на покупку особняка с пятью спальнями и шестью ванными комнатами на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Это была самая дорогая продажа недвижимости на Голливудских холмах в этом году, по данным Times.

Среди удобств в новом доме Кастро: бассейн, кинотеатр, винный погреб, игровая комната, паровой душ, тренажерный зал и сауна. Изначально за дом просили $30 млн. Сделка была закрыта 1 марта, через две недели после того, как представители калифорнийской лотереи публично раскрыли личность Кастро в соответствии с законом штата.

Кастро приобрел счастливый билет в одном из магазинов в Калифорнии. Он принес ему 8 ноября джекпот в размере более $2 млрд. Вместо того, чтобы получать деньги постепенно в течение 29 лет, он выбрал немедленную единовременную выплату в размере более $997,6 млн.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в США женщина выбросила в мусор выигрышный лотерейный билет на $1 млн.

Истории,Джимми Киммел,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий