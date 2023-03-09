Выигравший в лотерею $2,04 млрд американец купил дом на Голливудских холмах

Победитель лотереи Powerball Эдвин Кастро приобрел особняк, расположенный рядом с домами Арианы Гранде и Джимми Киммела в Калифорнии. Об этом пишет The Guardian.

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Эдвин Кастро, выигравший в ноябре самый крупный джекпот Powerball в истории и получивший $2,04 млрд, потратил $25,5 млн на покупку особняка с пятью спальнями и шестью ванными комнатами на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Это была самая дорогая продажа недвижимости на Голливудских холмах в этом году, по данным Times.

Среди удобств в новом доме Кастро: бассейн, кинотеатр, винный погреб, игровая комната, паровой душ, тренажерный зал и сауна. Изначально за дом просили $30 млн. Сделка была закрыта 1 марта, через две недели после того, как представители калифорнийской лотереи публично раскрыли личность Кастро в соответствии с законом штата.

Кастро приобрел счастливый билет в одном из магазинов в Калифорнии. Он принес ему 8 ноября джекпот в размере более $2 млрд. Вместо того, чтобы получать деньги постепенно в течение 29 лет, он выбрал немедленную единовременную выплату в размере более $997,6 млн.