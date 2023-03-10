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2 часа назад

Рыбак проделал трудный путь ради хорошего улова

Ura.Ruиещё 2

В ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак проделал трудный путь ради хорошего улова
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Одно из озер в ХМАО удивило своими окунями и щуками и их дерзкими поклевками. Ехали на машине долго, а потом еще по пухлому свежему снегу на снегоходе по целине, пару раз пришлось выкапывать снегоход, но овчинка стоила выделки», — написал Олег Дубровин в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети.

Он написал, что на озере окунь клевал чуть ли не каждую минуту, и предположил, что щука не могла протолкнуться через окуней. Но щуку он все-таки вытащил, ее он поймал на спиннинг.

«Что за озеро чудесное?» — поинтересовался в комментариях Ринат. «Пинталор, скорее всего», — предположил Альберт. «Геолокацию в личку, пожалуйста», — попросил Рустам.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО рассказал о хорошей рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней.

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