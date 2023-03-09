Переживший нападение тюленя серфер не поместился в вертолет

Серфер в городе Портлевен, графство Корнуолл, Великобритания, подвергся нападению тюленя, сломал ногу на сильных волнах и после этого не поместился в спасательный вертолет. Об этом сообщает Cornwall Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Нейтен Филлипс выплыл в море на доске для серфинга, там на него напал тюлень. Морское животное потянуло страховочный шнур серфа, доска перевернулась, Филлипс попал в сильные волны, и доска сломала ему ногу.

Его друг Пит оказался рядом и помог Нейтену добраться до берега. Там спасатели оказали ему помощь, уложили на носилки и вызвали спасательный вертолет. Однако прилетевший вертолет оказался меньше стандартного по размеру, и пострадавшего не смогли погрузить на борт.

«Оказалось, что я был слишком высоким для него», — заявил Нейтен, рост которого составляет около 180 сантиметров.

Следующие два часа серфер ждал помощи в микроавтобусе, принадлежащем его другу. После этого его доставили в больницу на машине скорой помощи.

«В тот вечер у меня был такой стресс, что я не мог уснуть. Я проснулся и увидел, что двое моих друзей организовали сбор средств для меня. Я был поражен тем, какие добрые у меня друзья и какое прекрасное серф-сообщество здесь, в Корнуолле», — подчеркнул он.

Из-за травмы Нейтен, который работает строителем, в ближайшее время не сможет зарабатывать. Ситуация усугубляется тем, что через пять недель он во второй раз станет отцом. Сейчас Нейтен ожидает операции.