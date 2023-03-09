Испанка отсудила у бывшего мужа огромную сумму за работу по дому

При заключении брака минимальный процент женщин готов задумываться о возможном разводе. А зря, уверяют юристы. Далеко не всем так повезет с адвокатом, как испанке Иване Мораль, сумевшей отсудить у бывшего немалую сумму, перед тем как махнуть ему на прощание рукой. Как это было рассказываем ниже.
25 лет брака, общий дом, быт и повзрослевшие дети. Ивана Мораль положила жизнь на заботы о семье. Все годы брака испанка занималась бытом и воспитанием двух дочерей. Она и подумать не могла, что муж однажды решит с ней развестись да еще и напомнит про действующий в их браке пресловутый раздел имущества, согласно которому все, что заработал каждый из супругов, принадлежало только ему. Соответственно, при разводе домохозяйка Ивана осталась ни с чем.
Мириться с таким положением дел женщина не стала и обратилась к адвокату. Вместе с правозащитником 48-летняя Мораль составила бумагу согласно которой ее бывший муж обязан был выплатить ей немалую сумму компенсации.
Адвокат помог Иване подсчитать, сколько она могла бы заработать за 25 лет брака при минимальной зарплате в Испании. Мораль настаивала, что из-за своей преданности семье и семейным ценностям она была лишена возможности строить карьеру. В итоге суд постановил, что теперь бывший муж испанки обязан выплатить ей 205 тыс. евро (около 16 млн руб.). Именно в эту сумму судья оценил утраченную прибыль и заработок за уборку дома и ежедневное приготовление пищи.