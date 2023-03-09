Испанка отсудила у бывшего мужа огромную сумму за работу по дому

При заключении брака минимальный процент женщин готов задумываться о возможном разводе. А зря, уверяют юристы. Далеко не всем так повезет с адвокатом, как испанке Иване Мораль, сумевшей отсудить у бывшего немалую сумму, перед тем как махнуть ему на прощание рукой. Как это было рассказываем ниже.

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25 лет брака, общий дом, быт и повзрослевшие дети. Ивана Мораль положила жизнь на заботы о семье. Все годы брака испанка занималась бытом и воспитанием двух дочерей. Она и подумать не могла, что муж однажды решит с ней развестись да еще и напомнит про действующий в их браке пресловутый раздел имущества, согласно которому все, что заработал каждый из супругов, принадлежало только ему. Соответственно, при разводе домохозяйка Ивана осталась ни с чем.

Мириться с таким положением дел женщина не стала и обратилась к адвокату. Вместе с правозащитником 48-летняя Мораль составила бумагу согласно которой ее бывший муж обязан был выплатить ей немалую сумму компенсации.