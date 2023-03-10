Чем российские геологи шокируют западных ученых

Весь зарубежный научный мир удивляется тому, как русские геологи находят нефть и газ там, где, по господствующей теории, их нет и быть не может!

Фото: Русская семерка Русская семерка

В современной науке существуют, как известно, две теории происхождения природных углеводородов – биогенная и абиогенная. В большинстве учебников по геологии, и иностранных, и отечественных, излагается, как единственно правильная, теория биогенного происхождения нефти и природного газа – из органических остатков. Эту точку зрения преподают ещё в школе на уроках географии и биологии.

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Однако в практической деятельности по разведке нефтяных и газовых месторождений отечественные геологи, как выясняется, руководствуются иной концепцией, особо не афишируемой. Почему – понятно. Эта концепция приносит хорошие практические результаты, и разглашать её конкурентам не обязательно. Наоборот, лучше делать вид, что нам про неё ничего не известно.

Теория происхождения нефти из перегнивших остатков растительных организмов восходит в России ещё к Михаилу Ломоносову, а на Западе – к Иоганну Генкелю, жившему ещё раньше, в начале XVIII века. В конце XIX – начале ХХ вв. были получены экспериментальные подтверждения тому, что природные углеводороды могли образоваться из органических остатков. В нашей стране биогенную теорию происхождения нефти особенно сильно развил академик Иван Губкин (чьё имя носит сейчас Российский университет нефти и газа) в 1910-1930-е гг. Согласно ей, нефть образуется из отмерших организмов в осадочных породах. Данная теория получила практическое подтверждение на богатейших в мире нефтегазоносных бассейнах – в Персидском заливе, Венесуэле и т.д.

Однако означает ли это, что углеводороды могут образовываться в природе только таким способом? Нет ли ещё какого-то пути их формирования?

Современный американский геолог профессор Роберт Хейзен в своей популярной книге «История Земли» пишет о том, что «русско-украинская школа», основателем которой стал Дмитрий Менделеев, придерживается иного взгляда на образование нефти.

«Во второй половине ХХ века, – утверждает Хейзен, – идеи Менделеева получили второе рождение в России и Украине, и они возвестили процветание российской нефтегазовой отрасли».

По этой теории, нефть и газ в подавляющем большинстве случаев имеют глубинные неорганические источники в недрах Земли. Из этого следуют два важнейших вывода. Первый – что углеводороды не связаны с мощными осадочными породами, а могут встречаться буквально повсюду на Земле.

Второй, ещё более важный: нефть и газ непрерывно образуются в недрах Земли из неорганического вещества и являются возобновляемым природным ресурсом, вопреки прогнозам большинства футурологов, пророчащих гибель современной цивилизации в результате якобы скорого истощения запасов нефти и газа.

«Это мнение, – пишет Хейзен, – представляется научной ересью для большинства американских нефтяников-геологов, которые ссылаются на внушительный перечень доказательств, подтверждающих исключительно органическое происхождение нефти». Однако как быть с тем, что абиогенная теория, похоже, подтверждается практикой? Сам этот известный американский автор ссылается на эксперименты, показывающие, как нефть и газ могут образовываться из неорганических веществ в недрах Земли. Он буквально заклинает своих соотечественников следовать примеру русских геологов в этом вопросе.

Первым высказал идею абиогенного происхождения нефти немецкий учёный Александр Гумбольдт в начале XIX века, а обосновал в 1877 году наш Дмитрий Менделеев. Затем на долгое время победила органическая теория, но во второй половине прошлого века, как отметил американец, неорганическая теория возродилась в СССР. Это было связано с работами профессора Всесоюзного научно-исследовательского Геологоразведочного института Николая Александровича Кудрявцева (1893-1971).

Кудрявцев ещё до Второй мировой войны возглавлял геологоразведочные работы, которые помогли обнаружить нефть во многих районах Кавказа и Средней Азии. В 1947 году под его руководством стала осуществляться программа поиска нефти в Западной Сибири. В 1953 году она дала первые результаты, и затем Западная Сибирь стала главной нефтегазовой «житницей» России. В 1951 году Кудрявцев впервые изложил основы своей абиогенной теории происхождения природных углеводородов.

Согласно ей, нефть и газ образуются в недрах из неорганического углерода и водорода. На Западе эта теория не получила признания, так как считалось, что открытие Западносибирского нефтегазоносного бассейна было сделано на основании предсказаний, сделанных биогенной теорией.

В 2004 году молодой учёный Института Карнеги Генри Скотт экспериментально показал, что метан и вся дальнейшая цепочка углеводородов, входящих в состав природного газа и нефти, могут образоваться из углерода и водорода в условиях высоких температур и давления, существующих в верхних слоях мантии. Это и заставило западных геологов обратить внимание на то, как их русские коллеги уже давно работали согласно предсказаниям, делаемым в рамках этой теории.

В 1978 году в Иркутской области, в кристаллических породах фундамента, Верхнечонская скважина дала первую нефть и попутный газ. Так было положено начало освоению Восточносибирского нефтегазоносного бассейна, чьи запасы оцениваются выше, чем у Западносибирского, и не уступают считающемуся богатейшим в мире (по потенциальным запасам) Аляскинскому. Согласно же биогенной теории, никакой нефти тут не могло быть.

В 1988 году советские специалисты пробурили первую скважину на шельфе Вьетнама. Богатейшее месторождение назвали «Белый тигр». Ныне у берегов Вьетнама разрабатываются четыре нефтегазоносных бассейна: Кыулонг, Малай-Тхочу, Фухань и Южный Коншон. Все они располагаются в гранитных породах.