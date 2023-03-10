“Алькатрас”: кому удался побег из самой закрытой тюрьмы в мире

Американская тюрьма “Алькатрас” функционировала на одноименном острове и считалась одной из самых закрытых в мире. За все время ее существования удался только один побег, и судьба сбежавших неизвестна до сих пор, а дело будет закрыто только тогда, когда всем преступникам исполнится по сто лет.

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О том, как был спланирован и совершен побег из самой закрытой тюрьмы в мире — в материале “Рамблера”.

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Что известно о сбежавших

Одним из сбежавших был преступник по имени Фрэнк Моррис. Он известен своими грабежами и разбоями. На первый взгляд, эти преступления кажутся не такими опасными для общества. Однако Моррис известен тем, что постоянно сбегал или пытался это сделать. В общей сложности он сбегал из заключения 11 раз, последний побег был из “Алькатраса”.

Про Морриса и его семью известно не так много. Согласно его досье, он начал совершать преступления в 13 лет. Примечательно, что он был интеллектуально очень развит, чем отличался от других преступников. Его показатель IQ составлял 133 балла. При этом средний показатель ученых и исследователей оценивается в 125 баллов.

US Federal Government

Вместе с ним из тюрьмы смогли выбраться два брата Джон и Кларенс Энглины. Также известны своими разбоями, кражами и налетами. Пока были в заключении, пытались сбежать из других федеральных тюрем. В “Алькатрас” попали по отдельности с разницей в год. Оба окончили по 3 и 5 классов младшей школы и были гораздо глупее, чем их напарник.

Подготовка побега и его совершение

К побегу заключенные готовились около года. Они узнали, что рядом с хи камерой был проложен старый служебный тоннель, а вентиляция, выходившая на крышу, не была залита бетоном, как в других отделах здания.

Под раковиной в их камере стояла вентиляционная решетка, которую они смогли успешно снять. На протяжении нескольких месяцев они каждый день просверливали стену с помощью самодельной дрели, которая состояла из ложки, монеты и мотора от пылесоса. Шум от дрели они заглушали музыкой, которую ежедневно разрешалось включить на один час. Известно, что доставать инструменты для побега им помогали сотрудники тюрьмы.

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Для того, чтобы переплыть с острова на большую землю, они собирали дождевики у других заключенных. Из них они смастерили надувной плот и спасательные жилеты.

Заключенные предусмотрели все: пересменки охранников, проверки камер и даже сделали муляжи своих тел из папье-маше. Куклы были настолько реалистичными, что охранники не заметили подмену: на головы они наклеили настоящие волосы из тюремной парикмахерской.

Поиски и открытое дело

Заключенные успешно сбежали из “Алькатраса” ночью с 10 на 11 июня 1962 года. Они пробрались на крышу через вентиляцию и спустились к берегу, где надули свой плот и уплыли в неизвестном направлении.

Пропажу обнаружили спустя восемь часов. Охранник, который пришел будить заключенных, подумал, что всем троим отрубили головы, так как они лежали отдельно от тела. С этого момента начались поиски ФБР.

Удивительно, но полиция не нашла никаких следов сбежавших. Спустя некоторое время полиция находила различные тела, но личность погибших не совпадала с описанием преступников. Из этого были сделаны выводы, что им удалось успешно спланировать побег и сбежать.

В пользу того, что преступникам удалось выжить говорит один факт. Мать братьев Энглинов начала получать цветы от неизвестного после того, как ее сыновья сбежали. Предположительно они спрятались на ферме их родственников, а на похоронах их матери видели двух мужчин в женской одежде.