Почему Свердлова считают «заказчиком» покушения на Ленина

Воззвание ВЦИК от 30 августа 1918 о покушении, совершенном Фанни Каплан на Владимира Ленина, некоторые историки считают одним из косвенных доказательств причастности к этому преступлению Якова Свердлова.

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Роль Свердлова в покушении

30 августа 1918 года, когда и было совершено самое известное покушение на Владимира Ильича Ленина, согласно календарю, выпало на пятницу. Пятница являлась единым партийным днем, когда проводились различные митинги. О том, где будет выступать тот или иной революционер, заранее не было известно никому, даже самим лекторам. Как утверждает С.С. Миронов, автор издания «Гражданская война в России», распределением путевок занимался Московский комитет партии и агитотдел ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет). А ведь именно пост председателя ВЦИК в тот момент и занимал Яков Михайлович Свердлов. Отказаться от путевки никто из пропагандистов не имел права, даже Ленин.

Однако это совпадение далеко не единственное в истории покушения на Ленина, совершенном на заводе Михельсона эсеркой Фанни Каплан. Так, по распоряжению Якова Свердлова Каплан перевезли с Лубянки в Кремль, где та содержалась в полуподвальной комнате. Удивляет и быстрая расправа, учиненная над подозреваемой, которая совершилась уже 3 сентября того же года. Если верить автору издания «История России: от Рюрика до Путина» Евгению Анисимову, расстрелял Каплан комендант Кремля Мальков, а вот уничтожить ее останки «без следа» приказал Свердлов. Тело убитой сожгли в бочке с бензином. По этим, а также ряду других причин некоторые историки считают, что именно Свердлов организовал это покушение на вождя.

Временные вехи преступления

Одним из главных доказательств данной версии служат показания шофера Владимира Ульянова. Водитель Ильича Сергей Константинович Гиль, которому, как и его коллегам, также было запрещено сообщать кому бы то ни было о маршрутах перемещения лекторов, находился в момент покушения на вождя рядом с ним. Поэтому его показания и оказались такими ценными. Олег Рясков, автор книги «Тайны века», утверждает, что на допросе, состоявшемся сразу после покушения Фанни Каплан на Ленина, Гиль показал, что он и его пассажир прибыли на завод Михельсона около 22 часов. При этом Сергей Константинович пояснил, что Ульянов выступал перед рабочими не меньше часа.

Таким образом (и этот факт упоминают в издании «100 знаменитых евреев» В. Скляренко, Т. Иовлева и А. Ильченко) Фанни Каплан должна была стрелять в Ленина около 23 часов. Впрочем, есть и иные точки зрения. Например, Николай Коняев, автор множества исторических книг, основываясь на показаниях очевидцев, предполагал, что выстрелы прозвучали в промежутке с 22 часов 30 минут до 23 часов. А известный биограф Федор Раззаков вообще пишет, что в 22 часа 30 минут раненого Ильича уже осматривали врачи. Однако многие историки сходятся во мнении, что первый допрос Каплан был проведен в 23 часа 30 минут. Дело в том, что протокол этого допроса сохранился. В документе указано и точное время – 23.30.

Странности в тексте воззвания

ВЦИК Между тем, именно время совершения покушения стало камнем преткновения в деле Каплан. И это самое время снова указывает на причастность к преступлению Якова Свердлова. Михаил Корабельников на страницах своей книги «Лев Троцкий и другие» отмечает, что еще до первого допроса подозреваемой Свердлов продиктовал воззвание ВЦИК по поводу покушения на вождя: «По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны». Привлекает внимание количество террористов — двое. Мало того, советское правительство (снова до первого допроса Фанни Каплан) поспешило обвинить в случившемся эсеров. Удивляет и то, что сообщение Свердлов подписал в 22.40., то есть за 20 минут до покушения (23.00) или же уже через 10 минут после него (22.30).