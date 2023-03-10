Как неудавшийся скрипач заставил мир покупать стекляшки по цене алмазов

Безусловно, бренд Swarovski знаком каждому.
Эта компания создает не только ювелирные украшения, но и коллекционные сувениры, их кристаллами украшены наряды самых знаменитых певцов и актеров.
Как же так вышло, что обычные стекляшки стали соперничать с настоящими бриллиантами?
Даниэль Сваровски родился 24 октября 1862 года в горной деревне Георгиенталь. Этот край славился знаменитым богемским стеклом. Отец Даниэля как раз занимался изготовлением бижутерии, заколок и прочих аксессуаров на продажу и для домашних нужд. Дело не отличалась размахом. Даниэль помогал своему отцу в работе, а в свободное время он увлекался музыкой и играл на скрипке.
Но музыкальной карьеры у юноши не случилось и в 1880 году отец отправил Даниэля учиться в Париж.
Там он изучал физику, химию, математику. И однажды ему удалось попасть на Международную электрическую выставку в Вене.
Там ему в голову пришла идея, которая в будущем сделала его невероятно знаменитым на весь мир.
После выставки и знакомства с тем, что такое электрический ток, Даниэль решил, что обрабатывать и шлифовать стекло можно с его помощью.
Мужчина сам разработал и запатентовал электрическую шлифовальную машину. Огранка хрусталя на таком станке получалась более точной, чем при ручной обработке.
Сначала он закупал богемское стекло, а потом и вовсе разработал свой собственный хрусталь, который при обработке на его изобретении сверкал и сиял гораздо ярче любых других камней и ничуть не уступал бриллиантам.
Секрет рецепта и создания кристаллов держался в строжайшем секрете.
Даниэль взял в аренду маленький завод в деревне с населением менее 900 человек.
В это время он стал рассылать украшения со своими кристаллами в разные страны. В первую очередь, во Францию.
Модницы по всему миру оценили новые кристаллы, которые стоили в десятки раз дешевле, чем драгоценные камни, а сияли ничуть не хуже.
Спрос на украшения с камнями Swarovski стал стремительно расти и Даниэлю пришлось расширять производство.
Успех этих кристаллов был не только в их потрясающем качестве: камни не портились от механических воздействий, но и в том, как Даниэль позиционировал свою продукцию.
Он не скрывал, что его украшения не являются бриллиантами и никакого отношения к ним не имеют, но он гордился их происхождением. Ему хотелось, чтобы обычные люди также могли себе позволить роскошные украшения не по безумным ценам.
В 1931 году Даниэль совершил еще один прорыв. Компания Swarovski начала выпуск гибких металлических лент с вплетенными в них кристаллами, чтобы их можно было пришивать к ткани. После этого в нарядах, украшенными кристаллами появлялись практически все звезды первой величины.
Даже сама Коко Шанель оценила такую разработку.
Самым знаменитым нарядом с кристаллами Swarovski стало платье Мэрилин Монро, которое было расшито 10 тысячью камней. Также в костюмах, украшенными кристаллами появлялся Майкл Джексон, Тернер, Мадонна, Дженнифер Лопес и многие-многие другие.
Даже после смерти Даниэля Сваровски, его дело продолжает жить и развиваться.
Многие компании неоднократно пытались повторить огранку кристаллов Swarovski, но из-за того, что рецепт хрусталя все еще держится под семью замками, никому не удалось повторить успех Даниэля и добиться таких результатов.