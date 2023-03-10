Как неудавшийся скрипач заставил мир покупать стекляшки по цене алмазов

Безусловно, бренд Swarovski знаком каждому.

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Эта компания создает не только ювелирные украшения, но и коллекционные сувениры, их кристаллами украшены наряды самых знаменитых певцов и актеров.

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Как же так вышло, что обычные стекляшки стали соперничать с настоящими бриллиантами?

Неудавшийся скрипач

Даниэль Сваровски родился 24 октября 1862 года в горной деревне Георгиенталь. Этот край славился знаменитым богемским стеклом. Отец Даниэля как раз занимался изготовлением бижутерии, заколок и прочих аксессуаров на продажу и для домашних нужд. Дело не отличалась размахом. Даниэль помогал своему отцу в работе, а в свободное время он увлекался музыкой и играл на скрипке.

Но музыкальной карьеры у юноши не случилось и в 1880 году отец отправил Даниэля учиться в Париж.

Там он изучал физику, химию, математику. И однажды ему удалось попасть на Международную электрическую выставку в Вене.

Там ему в голову пришла идея, которая в будущем сделала его невероятно знаменитым на весь мир.

Инновационное изобретение

После выставки и знакомства с тем, что такое электрический ток, Даниэль решил, что обрабатывать и шлифовать стекло можно с его помощью.

Мужчина сам разработал и запатентовал электрическую шлифовальную машину. Огранка хрусталя на таком станке получалась более точной, чем при ручной обработке.

Сначала он закупал богемское стекло, а потом и вовсе разработал свой собственный хрусталь, который при обработке на его изобретении сверкал и сиял гораздо ярче любых других камней и ничуть не уступал бриллиантам.

Секрет рецепта и создания кристаллов держался в строжайшем секрете.

Даниэль взял в аренду маленький завод в деревне с населением менее 900 человек.

В это время он стал рассылать украшения со своими кристаллами в разные страны. В первую очередь, во Францию.

Успех новых кристаллов

Модницы по всему миру оценили новые кристаллы, которые стоили в десятки раз дешевле, чем драгоценные камни, а сияли ничуть не хуже.

Спрос на украшения с камнями Swarovski стал стремительно расти и Даниэлю пришлось расширять производство.

Успех этих кристаллов был не только в их потрясающем качестве: камни не портились от механических воздействий, но и в том, как Даниэль позиционировал свою продукцию.

Он не скрывал, что его украшения не являются бриллиантами и никакого отношения к ним не имеют, но он гордился их происхождением. Ему хотелось, чтобы обычные люди также могли себе позволить роскошные украшения не по безумным ценам.

В 1931 году Даниэль совершил еще один прорыв. Компания Swarovski начала выпуск гибких металлических лент с вплетенными в них кристаллами, чтобы их можно было пришивать к ткани. После этого в нарядах, украшенными кристаллами появлялись практически все звезды первой величины.

Даже сама Коко Шанель оценила такую разработку.

Самым знаменитым нарядом с кристаллами Swarovski стало платье Мэрилин Монро, которое было расшито 10 тысячью камней. Также в костюмах, украшенными кристаллами появлялся Майкл Джексон, Тернер, Мадонна, Дженнифер Лопес и многие-многие другие.

Даже после смерти Даниэля Сваровски, его дело продолжает жить и развиваться.