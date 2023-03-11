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1 час назад

Почему люди верят в теории заговоров и делятся ими

Ferra.ru

Почему так много людей готовы делиться дезинформацией в Интернете? Разгадка близка: исследования показали, что многие люди не очень тщательно оценивают правдивость ссылок, и что пристрастность может быть вторичной по сравнению с желанием получить много "лайков" в социальных сетях.

Почему люди верят в теории заговоров и делятся ими
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа исследователей попробовала интересный подход: они предложили таким людям деньги, если они остановятся и попробуют оценить достоверность истории, которой они хотят поделиться с другими.

Работа показала, что небольшие выплаты и даже минимальные вознаграждения повышают точность оценки людьми какой-либо информации. Таким образом, чтобы помешать распространению дезинформации в Интернете, и не только, достаточно предложить людям определенную “награду” за проверку информации. Потому что если ее не предложить, то "наградой" для них будет большое количество лайков, тешащее их своеобразное “самолюбие”.

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