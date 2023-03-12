Что собаки видят во сне

Структура сна у собак похожа на человеческую, а во время фазы быстрого сна животные видят сны, в которых они, вероятно, занимаются привычными для них деятельностью, рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Питомцы имеют фазу быстрого и глубокого сна. Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина», – пояснил Голубев.

Он отметил, что ученые выяснили, что в дреме собаки проводят 21% сна, в фазе быстрого сна – 12% и 23% в глубокой фазе.

Обычно через 15-20 минут после того, как собака прилегла спать, ее дыхание меняется на поверхностное, становятся заметны шевеления лап и случайное виляние хвостом. В этот момент, по словам кинолога, животное переходит от спокойного сна к активным сновидениям.

«Исследователи утверждают, что мозг с помощью сна обрабатывает полученную за день информацию, поэтому, вероятнее всего, собаке может сниться веселая игра на улице, вкусная миска любимого корма или увлекательные игры с хозяином», – подчеркнул Голубев.

График бодрствования и сна у собаки зависит от пароды, возраста и темперамента. Щенкам требуется больше сна, чем взрослым питомцам. Кроме того, щенки и молодые собаки нередко проявляют активность ночью.

В среднем собаки спят около 70% ночного времени и 30% дневного. Щенкам необходимо 16-18 часов сна, а взрослой собаке – 14-16 часов. Престарелым питомцам для восстановления сил нужно примерно 17-18 часов.