Одна просьба девушки после званого ужина настроила против нее друзей

Пользовательница Reddit под ником jennysaysfu рассказала об обидевшем ее завершении дружеского званого ужина. После застолья хозяйка неожиданно обратилась к гостям с просьбой заплатить за приготовленную еду, что настроило против девушки многих ее друзей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам рассказчицы, ее подруга позвала на ужин семь человек. Получив приглашение, героиня истории уточнила, нужно ли ей принести что-то с собой, но ее приятельница заверили, что приготовит все сама. Тем не менее автор поста принесла пирог, а другие гости взяли с собой сырную тарелку, мясные закуски, вино и свечи.

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Сама же хозяйка приготовила картофельное пюре, специальное блюдо для друга-вегана, десерт и закуски. После ужина гости помогли ей убрать со стола и помыть посуду, а также поблагодарили девушку за блюда и угощения. После этого подруга рассказчицы обратилась к друзьям с одной просьбой, которая возмутила многих из них.

Девушка сказала, что ее гости должны прислать ей деньги за ужин. «Некоторые из нас были крайне удивлены, потому что мы понятия не имели, что мы вообще должны отправить ей. Я спросила: "За что я должна платить?", а она ответила, что за приготовление ужина», — поделилась героиня истории. Девушка уточнила, что до этого момента ее подруга не разу не упоминала, что ожидает от друзей денег, и добавила, что в итоге все же перевела ей 40 долларов (около 3 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

После встречи гости начали обсуждать в общем чате неожиданную для них концовку вечера. Некоторые из них разозлились из-за требования хозяйки, а некоторые спокойно восприняли его. Тем не менее большинство пользователей Reddit поддержало рассказчицу. «То, что сделала ваша подруга, просто отвратительно», — написал один из них. «В ресторане вы хотя бы можете сами выбрать еду», — поиронизировал другой. Один из комментаторов также отметил, что героиня истории и ее друзья заплатили небольшую цену за то, чтобы узнать, что их приятельница — скупой человек с плохими манерами.