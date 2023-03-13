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49 минут назад

В Индии муж сбежал от жены после свадьбы благодаря автомобильной пробке

Газета.Ruиещё 1

Мужчина из Индии сбежал от молодой жены на следующий день после свадьбы. Об этом сообщает The Times of India. В этом ему помогла автомобильная пробка.

В Индии муж сбежал от жены после свадьбы благодаря автомобильной пробке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что 16 февраля 2023 года в Бенгалуру молодая пара ехала на автомобиле домой из церкви. Машина встала в автомобильную пробку в тоннеле и мужчина, воспользовавшись этим, сбежал. Он был объявлен в розыск спустя две недели.

Согласно информации родственников, молодой муж переживал из-за того, что его бывшая подруга обещала выложить в общий доступ видео и фото интимного характера.

Мужчина рассказал жене о проблеме, но она заверила, что будет на его стороне. Однако, мужчина все равно запаниковал и сбежал.

Брошенная жена рассказала, что мужчина работал в кадровом агентстве на Гоа. Там он и познакомился с женщиной, которая впоследствии обещала опубликовать интимные фото.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина на моноколесе разогнался до 70 км/час на снежной дороге.

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