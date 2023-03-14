Легенды о славном народе чудь оказались реальностью

Москвич Сергей Григорьев восстановил историю древнейшего народа чудь, который считался исчезнувшим.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Более 20 лет Сергей Григорьев работал в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова — был старшим лаборантом НИИ антропологии имени Анучина, старшим инженером лаборатории структурной и прикладной лингвистики филологического факультета.

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В 1996 году Сергея Михайловича пригласили на работу в Министерство по делам национальностей. Там нужны были такие кадры, как Григорьев, ведь он сочетал в себе несколько компетенций — и фотограф, и пишущий журналист. В 1996 году он отправился в экспедицию по Русскому Северу, где его задачей было изучение состояния культуры местных народов.

— А на следующий год я отправился по реке Пинеге на лодке. Но река в тот год обмельчала, — вспоминает Григорьев. — Я не мог плыть дальше, поэтому мне пришлось задержаться в деревне Нюхче.

За время вынужденной остановки этнограф подружился с местными ребятишками — они строили вместе круглодонные лодки. Сергей Михайлович решил продолжить свои экспедиции и увлечь детей еще одной затеей — сделать краеведческий музей.

— Общаясь с местными больше, я заметил интересные выражения. Например, они часто говорили друг на друга: «Ну ты чудь белоглазая», — рассказал Сергей Михайлович. — Только тогда я еще не знал, что подобные фразы — особенные элементы языка народа чудь.

Во время одного из следующих визитов к Сергею подошли старички и рассказали ему, что на самом деле они — представители народа, который загадочным образом исчез из переписи населения в советские годы.

— Я стал изучать этот вопрос и обнаружил, что в переписях Российской империи чудь упоминалась, а в переписи 1927 года уже исчезла, — отметил Григорьев.

Сергей Михайлович узнал, что это случилось в начале строительства СССР. Чудь считалась родственным народом Финляндии, с которой был острый конфликт — Финляндия стала независимым государством.

Название «чудь» убрали из переписей, хотя считалось, что в советское время ни один народ не исчез. Несмотря на сопротивление некоторых историков, Григорьеву в 2002 году удалось добиться включения в перепись забытого народа. Тогда чудью обозначил себя 21 человек, в переписи 2010 года — 28 человек. А за последние 10 лет произошел настоящий прорыв — в переписи 2021 года уже 929 человек, идентифицирующих себя как чудь.

Отличительные особенности современной чуди — наличие остатков финно-угорского языка, местной топонимики и сохранившиеся «рисунки» народных танцев и намогильные обозначения. А особенности внешности чуди — скуластость и своеобразный волчий разрез глаз.

История чудского народа была героической. Например, Ледовое побоище, в ходе которого Александр Невский разгромил шведов, происходило именно на Чудском озере.

— Начав скрупулезно исследовать исторические источники, я нашел у Михаила Ломоносова цитату: «Оба эти народа (славяне и чудь. — «ВМ»), положившие по разной мере свое участие в составлении Россиян, должны привлечь обстоятельное внимание к их изучению и познанию, дабы понять древность каждого и то, насколько их дела касаются не только до наших предков, но и до нас самих», — отметил Сергей Михайлович. — Тогда я понял, насколько восстановление этого народа, несправедливо засекреченного и ошибочно «потерянного», важно для современности.

Во дворе своего дома на Страстном бульваре, в гараже, Сергей создал музей забытого народа — «Чудский дворик ». В 2016 году гаражи снесли, и теперь музей переехал в подъезд дома, где живет Григорьев.

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