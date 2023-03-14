Ханты и манси: чем на самом деле отличаются эти народы

На первый взгляд эти родственные народы трудно различить: и ханты, и манси относят к уральской расе и считают коренными народами древнего Урала.

Фото: Irina Kazanskaya/wikipedia.org Irina Kazanskaya/wikipedia.org

Похожи обские угры и внешне: у них низкий рост – около 155–160 сантиметров, субтильное телосложение, выраженные монголоидные черты (у женщин они выражены ярче, чем у мужчин, приплюснутые в переносице носы с приподнятым кончиком, черные волосы, черные, карие или зеленые глаза, широкий рот с узкими губами и подбородок, который или выступает средне или «убегает».Но все-таки это два разных народа.

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Манси (вогулы) раньше жили на западных склонах Уральских гор, но начиная с XI века были вытеснены оттуда сначала коми, а затем и русскими, и были вынуждены отступить св Зауралье. Главным занятием вогулов были и остаются охота, рыбалка и (у оседлых) скотоводство. Основное жилье у манси – чум, крытый берестой или шкурами, зимой – рубленые избы с земляной крышей, отапливаемые чувалом – очагом, сложенным из жердей, обмазанных глиной.

Ханты всегда жили восточнее Уральских гор, расселялись по долинам рек Иртыш, Васюган, Обь, Конда. Занимались охотой, рыбалкой, оленеводством, которое, возможно, переняли в своих соседей – ненцев. Жили в чумах, но на местах постоянной охоты или рыбалки ставили и деревянные избушки и[С-BLOCK]ли делали землянки и полуземлянки, которые закрывали сверху дерном и землей.

И ханты и манси относят к потомкам древних и таинственных угров, которые пришли на Урал с юга – из степей Казахстана и лесостепей Западной Сибири.

Антропологи считают, что манси сформировались в I тысячелетии в результате смешения угров с автохтонными племенами Урала – об этом говорит сочетание в культуре манси обычаев степняков и таежников. Самоназвание народа – манси значит «человек» и происходит от праугорского слова mańćɜ, что означает «мужчина».

Ученые Вячеслав Григорьевич Моисеев и К. де ла Фуенте в статье «Популяционная история коренного населения Сибири» говорят о том, что антропологически и культурно манси схожи с селькупами (остяками-самоедами), живущими по соседству, и с саамами–лопарями, живущими на севере европейской части России, а генетически схожи с группами юкагиров, живущих на Чукотке.История племен ханты тоже насчитывает около тысячи лет. Это народ образовался от смешения пришлых угров и аборигенных племен. Самоеды: нганасаны, ненцы и селькупы называли хантов «чужими» – «ярган». Ханты называли себя – хантэ, что значило – человек. Генетики наблюдают родство хантов с приуральскими народами и с народами Горного Алтая и Средней Азии.Но как единый народ ханты оформился из отдельных племен только при советской власти.

Народ манси разделяется на две социальные группы – фратрии. Одна называется Пор, вторая – Мось; группы имеют культурные различия. Во группе Пор преобладают традиции охотников и рыболовов Урала, тотемом группы считают медведя, а в группе Мось преобладают традиции степняков, ее члены считают своим предком прародительницу Калтащ. Невест манси всегда брали из другой группы.

Социальная организация манси была сложной – у них были свои князья, которые владели дружинами, свои воеводы. Мансийский письменный язык существует с 1931 года – на основе латинского алфавита, и с 1937 года – на основе кириллицы.

Ханты более раздроблены этнически, у них существует не менее 13 диалектов, что осложняло создание письменности. Например, у них есть прииртышское, обдорское, приобское, сургутское, вах-васюганское, щурышкарское наречия. Письменность для некоторых диалектов была создана только в 1950-х годах.

Этнографы выделяют три крупные группы хантов: восточные, северные и южные, которые по большей части смешались в русским и татарским населением Прииртышья. Восточные ханты имеют палеосибирский характер культуры и наименьшее присутствие в их крови угорского компонента. А южные имеют ряд черт степняков – это культ коня и коновязи, танцы с саблями.

И тот и другой народы одухотворяют природу и верят в реинкарнацию людей. Их основными богами считаются верховный бог Нумии-Торум, его сын Полум-Торум, который заведует животным миром, Мир-суснэ-хум, надзиратель над миром людей, Калтащ-эква — богиня земли и Хотал-эква — богиня солнца.

Есть боги луны, огня, грома: духи обитают в реках и в лесу, на горах и в небе. Мир разделен на три сферы – нижняя верхняя и мир людей.

Манси поклонялись Золотой бабе – некоему идолу, которого сказочник Бажов изобразил в виде Огневушки-поскакушки, и чтили Великого небесного лося. В каждом доме и в каждом поселении существовали свои тотемы в виде стрекоз и птиц.

Манси верили в «Лесную деву» – Мис нэ, которая приносит охотнику удачу и почитали старика Йибы-ойка (филина). Они почитали выветренные скалы Урала, как живых существ и праздновали «День медведя». Особо выделяется в их фольклоре легенды о Всемирном потопе.

Существовало у манси и реликтовое верование в великанов, которых они называли Мēӈквы. Якобы это были громадные охранники, стоящие на страже у языческих капищ, они агрессивны по отношению к людям, и охотники предпочитали обходить их стороной и всячески избегать встречи с ними.

Верования хантов включали в себя культ северного оленя, культ коня и коновязи, шаманизм был развит слабо. Шаман не участвовал в празднике медведя, который у ханты справляли более скромно.

Поскольку обширные места обитания народа ханты покрыты тундрой и болотами, было распространено поклонение антропоморфной лягушке —как некоему первопредку. Живым считалось все, что могло двигаться – снег, вода, дождь.

Большим почетом пользовался «хозяин» Оби – «Старик Обский», его идол описывали так: «доска некая, нос аки труба жестяна, очеса стеклянны, роги на голове малы» (статья этнографа Е. Т. Карпушевой «Глобальная идея о глубинном родстве всего живого»).