Евдокия Свистунья: что нельзя делать 14 марта

14 марта в народном календаре отмечается праздник — день Евдокии Свистуньи. Православные христиане в эту дату чтут память святой Евдокии Илиопольской. Свистуньей ее называли из-за того, что в эту дату всегда дул сильный ветер.

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С утра 14 марта наши предки отправлялись за талой водой. Реки и озера уже начинали таять, и считалось, что она обладает возможностью исцеления.

Также в этот день было принято заботиться о животных. В древности люди убирали за своим скотом, в курятниках и поощряли питомцев вкусной едой. Стоит также обратить внимание на бездомных животных. Можно потрудиться в приюте в качестве волонтера или пожертвовать в фонд небольшую сумму денег. Считается, что человек, который хорошо ухаживает за животными, будет вскоре вознагражден радостными новостями.

В день Евдокии можно совершать крупные покупки. Считается, что радость от них вернется вам в двойном размере. Поэтому если вы откладывали крупную трату, лучше совершить ее сейчас.

Что нельзя делать 14 марта

Запрещается в этот день строить планы на будущее. Тем более нельзя о них никому рассказывать. Если ослушаться запрета, то ничего из задуманного вами не исполнится.

Если вы сделали в этот день хороший поступок, то не стоит им хвастаться. Сохраните тайну о нем. В помощи сегодня отказывать нельзя, иначе столкнетесь с несчастьем.

Женщинам запрещается стричь волосы 14 марта или делать салонные процедуры с волосами. Согласно народной примете, в таком случае она убьет свою красоту и мужчины перестанут обращать на нее внимание.

Народные приметы на 14 марта