Ротвейлер спас хозяина от притаившейся в диване смертельно ядовитой змеи

Собака породы ротвейлер в городе Квинсбург, ЮАР, спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и спряталась в диване. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Собака два дня отгоняла хозяина от дивана, на котором мужчина обычно сидел каждый день. Когда мужчина понял, что пес лает на что-то, что находится за диваном, он отодвинул его и обнаружил притаившуюся черную мамбу, длина которой составляла 2,2 метра.

Пес бросился на рептилию, чтобы сразиться с ней, но мужчина вовремя успел схватить животное и оттащить от дивана.

Владелец животного вызвал змеелова Ника Эванса, который приехал на место происшествия и изловил змею. Он выпустил черную мамбу в дикой природе. В результате произошедшего никто не пострадал.

Эванс подчеркнул, что владельцам собак не стоит позволять своим питомцам нападать на змей, так как это может привести к гибели собаки.