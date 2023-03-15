Мужчина купил напиток в «Макдоналдсе» и неприятно удивился

Пользователь сети под ником GetSaucedOn69 купил напиток в одном из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс» и неприятно удивился. Ролик с неожиданной находкой он опубликовал на Reddit. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения: комментаторы попытались угадать, что именно запечатлено на видео.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В опубликованном ролике можно увидеть кусок льда с черными вкраплениями.

«Нашел это в своем напитке, который купил в "Макдоналдсе", теперь меня тошнит», — рассказал GetSaucedOn69.

Менее чем за сутки публикация мужчины набрала десятки комментариев. Некоторые пользователи заявили, что автору поста попался лед с плесенью.

«Автоматы для изготовления льда в ресторанах — одни из самых грязных и заплесневелых вещей в мире», — написал один из них.

По мнению других комментаторов, черные вкрапления — это угольные гранулы из фильтра для воды.

«Возможно, фильтр в генераторе льда сломался и несколько гранул попали в морозильную камеру», — предположил один из участников обсуждения.

С ним согласился другой комментатор, который имел опыт работы с аппаратами по изготовлению льда.

«Угольные гранулы могут проскользнуть через фильтр и попасть в морозильную камеру. Это выглядит не очень, но это абсолютно безопасно. Это точно не плесень», — заверил он.