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57 минут назад

Зaхват Ту-134 в Бaку: как cоветский экcтрасенс пoмог oбезвредить террoриста

Русская семерка

Как утверждает Николай Непомнящий, автор книги «100 великих феноменов», американский ученый Клив Бакстер, создатель детектора лжи, назвал Тофика Дадашева сильнейшим медиумом мира. Неудивительно, что именно Дадашеву было поручено ведение переговоров с террористом, захватившим самолет в марте 1989 года. Телепат сразу почувствовал, что преступник блефует.

Как cоветский экcтрасенс пoмог oбезвредить террoриста
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Захват самолета в Баку

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Самолет Ту-134, следовавший рейсом Воронеж-Астрахань-Баку, был захвачен группой террористов 30 марта 1989 года. По крайней мере сам преступник по фамилии Скок настаивал на том, что он не один, а у него имеются сообщники. Главарь банды объявил о том, что ему удалось пронести на борт воздушного судна взрывчатку, и самолет взлетит на воздух вместе с пассажирами, если его требования не будут выполнены. А требовал террорист 500 тысяч долларов. После получения данной суммы он планировал улететь в Пакистан. Как утверждает Игорь Прокопенко, автор издания «Незримая война», сотрудники спецслужб решили обратиться за помощью к людям, обладавшим сверхъестественными способностями.

Михаил Горбачев знал об этом и, несмотря на скептическое отношение к экстрасенсам, одобрил такое решение КГБ. По словам Прокопенко, на подобный шаг Горбачева подтолкнул тот факт, что на следующий день генсек должен был встретиться в Великобритании с Маргарет Тэтчер, и «некрасивый» фон с гибелью заложников ему был ни к чему. К тому же незадолго до этого в СССР произошла аналогичная история, закончившаяся трагедией. Выбор пал на телепата Тофика Дадашева.

Ввод в курс дела

Как вспоминал сам Дадашев, слова которого приведены в книге Александра Горбовского «Пророки и прозорливцы в своем Отечестве», ему позвонили в 4 часа утра. Чекисты попросили Дадашева уговорить террориста продлить срок выполнения требований: преступник ожидал деньги к 8 утра, а телепат должен был настаивать на 12 часах дня. Всю оставшуюся часть ночи Дадашев не сомкнул глаз, а в 7 часов за ним прислали автомобиль. Через 45 минут он был уже в Бакинском аэропорту, где и разворачивались упомянутые события. Заместитель председателя КГБ республики, встретивший Дадашева, сказал, что телепата представят террористу как работника Министерства иностранных дел Азербайджана, а также ввел в курс дела.

Если верить Антону Первушину, автору издания «Тайны забытого оружия», Тофик Дадашев поинтересовался у чекиста, уверен ли тот в том, что у террориста действительно имеются взрывчатка и сообщники. Тот ответил, что никаких сомнений ни в том, ни в другом у сотрудников спецслужб нет. Во-первых, удалось прослушать тиканье часового механизма в багажном отсеке самолета. А, во-вторых, преступник постоянно переговаривается с кем-то по рации: он отдает команды вглубь своего пиджака вроде: «Толя, внимательно следи за задней дверью».

Развязка инцидента

Однако, когда Тофика Дадашева подвезли к трапу самолета, Скок встретил его в гордом одиночестве. Как вспоминал позже подполковник КГБ Александр Курьянов, который был не только непосредственным свидетелем тех событий, но и доставил Дадашева на автомобиле к самолету, во время переговоров телепат погрозил преступнику пальцем. После Дадашев вернулся в машину и сообщил Курьянову о том, что, по его мнению, на самом деле у террориста нет ни подельников, ни взрывного устройства. По крайней мере именно такие слова Курьянова приводит в своей книге «Сотрудничество экстрасенсов с полицией и спецслужбами» Александр Чар.

Тем не менее Тофик Дадашев все же посоветовал чекистам не рисковать. Дадашев утверждал, что необходимо воспользоваться гуманизмом, которым якобы обладал Скок, и объяснить отсрочку в выполнении его требований землетрясением, произошедшем в Армении. По задумке телепата, террорист должен был задуматься над словами сотрудников спецслужб, снять руку с часов на мнимой взрывчатке и закурить. Вот тогда его и следовало брать. Операция прошла успешно. После ее окончания бойцы «Альфы» искренне благодарили Дадашева за сотрудничество. Все оказалось так, как и говорил Тофик Дадашев: у Скока не было взрывного устройства (его роль играл обыкновенный будильник). Кроме того преступник был действительно один. Примечательно, что Дадашев не мог знать и о том, что Скок и вправду курил.

Истории,Александр Курьянов,Антон Первушин,Игорь Прокопенко,Маргарет Тэтчер,Михаил Горбачев,
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