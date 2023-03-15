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31 минуту назад

Как правильно: нуль или ноль

Мария Иглина

При написании цифры "0" может возникнуть вопрос – как правильно "ноль" или "нуль"? Если верить лингвистам, то эти слова равноправны и взаимозаменяемы.

Как правильно: нуль или ноль
Фото: РамблерРамблер

"Рамблер" решил разобраться, так ли это на самом деле.

Так, слово с вариантом "у" употребляется, если на эту букву не попадает ударение, а также в некоторых устойчивых выражениях. Вот несколько случаев, когда правильнее будет написать "нуль":

  • нулевые годы;
  • начать с нуля;
  • свести к нулю;
  • нулевой;
  • показатель на нуле;
  • стричь под нуль.

Однако, стоит отметить, что в наши дни последнее выражение активно используется со словом "ноль".

В русском языке закрепили написание трех новых слов

В остальных случаях предпочтение стоит отдать такому написанию, как "ноль".

Слово "нуль" уже считается устаревшим, как, например, "нумер", поэтому употребляется значительно реже. Чтобы при написании избежать путаницы при наличии ударения на первую гласную букву, следует писать "о", за исключением нескольких идиом.

В итоге, написание "нуль" или "ноль" зависит от контекста.

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