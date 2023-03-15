«Что в России хорошо, то на Западе оскорбление»: чем русский этикет возмущает европейцев

Русские люди щедры на доброту, но некоторые привычные нам поступки у жителей других стран могут вызвать недоумение или даже обиду.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Каждый советский пионер твердо знал: уступить место бабушке или дедушке в троллейбусе или автобусе — долг истинного ленинца. Да и сегодня молодежь уступает место, если родители не совсем махнули рукой на воспитание своих отпрысков. Русские пенсионеры обычно улыбаются, благодарят и принимают помощь, воспринимая ее как дань уважения и внимания к старшему поколению.

Совсем другой реакции следует ожидать, если уступить место европейскому или американскому пенсионеру. Там делать подобное не принято. Считается, что таким поступком человек более младшего возраста подчеркивает свое превосходство. Я моложе, здоровее, счастливее — и постоять могу. А вам, старому, больному и немощному, лучше присесть! Европейские пенсионеры не выносят, когда им напоминают о возрасте, ведь на пенсии большинство переживает вторую молодость: с головой уходят в хобби, много путешествуют, заводят новые знакомства. [С-BLOCK]

В Швеции в общественном транспорте лучше не подсаживаться к пассажирам, если рядом есть отдельные свободные места. Шведы считают, что усевшийся рядом незнакомец нарушает их личное пространство.

Конечно, русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, но в России пока еще жива традиция холить и лелеять слабый пол не только 8 марта. Поэтому русские мужчины продолжают открывать дверь перед женщиной и пропускать ее вперед, подавать руку при выходе из транспорта, помогать с тяжелыми сумками. И большинство женщин реагируют на это застенчивой улыбкой и благодарностями.

А вот француженка или бельгийка на такие проявления внимания посмотрит с подозрением: уж не попахивает ли тут сексизмом и не хочет ли этот мизогинист напомнить, кто в доме хозяин.[С-BLOCK]

Не всегда традиционное русское радушие и искренность могут расценить правильно. Если в русский дом принято приходить с бутылкой хорошего вина, то немцы такому гостю и обидеться могут. Щепетильные немцы сразу начнут подозревать: что же, хозяйское вино настолько плохое, что потребовалось приносить с собой?

У русских принято желать друг другу здоровья, а вот голландцы воспримут такие пожелания как нелицеприятный намек. Посчитают, что у того, кому адресовано «Будь здоров!», со здоровьем, видимо, не все в порядке.[С-BLOCK]

В кармане каждого русского почти всегда есть жевательная резинка, и нет ничего зазорного в том, чтобы предложить ее другу или коллеге. Но не дай бог проявить подобную щедрость в Сингапуре.

Обнаруженная в любом виде жвачка (в кармане, во рту, в мусорке, на оборотной стороне стола) приведет к необходимости раскошелиться. За жевание придется заплатить тысячу сингапурских долларов (примерно 28 тыс. российских рублей), а если таможенный контроль найдет «контрабанду» в кармане или в багаже — в 100 раз больше. Местные жители боятся жевательной резинки как огня, поэтому считают каждого любителя освежить дыхание почти закоренелым преступником.