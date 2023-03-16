Быт и обычаи марийцев: как живут последние язычники Европы

Представители этого народа до сих пор молятся в лесу, верят в магическую силу природы и совершают обряды жертвоприношения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

За свою тысячелетнюю историю марийцы претерпели много лишений и притеснений, однако не только сумели сохранить язык, обычаи и верования, но и спустя сотни лет обрели свою государственность.

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О том, как живут и чем дышат те, кого называют последними язычниками Европы, – в материале «ФедералПресс».

Кто такие марийцы

Марийский народ относится к финно-угорской языковой семье, то есть по происхождению он является родственным финнам, венграм, эстонцам, карелам, саами, удмуртам, коми, коми-пермякам, мордве, вепсам, ижорцам, ливам, води, хантам, манси.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в России проживает более 423 тысяч марийцев. Марийский народ имеет свою государственность – Республику Марий Эл. При этом около половины его представителей проживают за ее пределами: в Кировской и Свердловской областях, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и т.д. Помимо России, довольно крупные диаспоры живут на Украине и в Казахстане. Некоторое количество мари проживает в Беларуси, Эстонии и Латвии.

По своим языковым и культурным особенностям марийцы делятся на горных, луговых и восточных. Горные мари живут в Горномарийском, Юринском, Килемарском районах РМЭ и прилегающих районах Нижегородской области. В остальных районах республики и соседних районах Кировской области проживают луговые мари. Ареал населения восточных марийцев – земли к востоку от Камы (северо-восток Татарстана, северо-запад Башкортостана, южные районы Удмуртии, Свердловской области и Пермского края).

История мари

Древнейшая родина марийцев (или, как их называли раньше, черемисов) – среднее Поволжье. Историки считают, что в эти края предки современных мари пришли около полутора тысяч лет назад. Достоверно известное первое упоминание о народе относится к середине Х века.

Земли мари раскинулись по обе стороны Волги: река разделила их на две этнические группы – горные и луговые. Древние марийцы, как и другие финно-угорские племена, за исключением венгров, не смогли создать своего государства. Они оказались в орбите геополитических интересов более многочисленных и лучше вооруженных соседей – славян и тюрков. Так, во времена противостояния Казанского ханства и Московского княжества марийцы подвергались атакам со стороны и тех, и других.

Начало XVI века марийские территории встретили в составе Казанского ханства, а в середине столетия стали частью Российского государства. Это привело к прекращению опустошительных войн между Москвой и Казанью, но новая власть ввела крепостное право, военную повинность и высокие налоги, а также насильственно обращала марийских язычников в христианство – нередко с угрозами и побоями. Коренное население сопротивлялось и бунтовало почти 30 лет – этот период вошел в историю как Черемисские войны. Некоторые мари бежали со своей исторической родины в Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Эту часть народа стали называть восточными марийцами.

Особенно сильному натиску государственной православной церкви марийцы подверглись в первой половине XIX века. За исполнение языческих молений и жертвоприношений их сурово наказывали: накладывали штрафы, били розгами и плетьми, отправляли в тюрьму. Но марийские язычники упорно боролись за сохранение традиционных верований. Вместе с тем некоторые представители народа стали придерживаться двоеверия: молились и своим богам, и Христу. Часть перешла в православие.

Времена СССР

Еще одним ударом стала национальная политика компартии с 1920-х годов, считавшая заботу о состоянии родного языка и стремление к развитию хозяйства и культуры своего народа «национализмом, требующим жестокого наказания». В обвинениях марийского и других угро-финских народов в национализме проявилась одна особенность: интеллигенцию этих национальностей стали обвинять в связях с финской разведкой.

Тысячи марийцев – простых крестьян и рабочих – покосили сталинские репрессии. Репрессированы были почти все учителя марийского языка и литературы, члены организаций Общества краеведения. Они были расстреляны или пропали в лагерях. Большинство марийских книг изъяли из библиотек и сожгли.

Вместе с тем, в первой половине XX века, спустя тысячу лет с начала своего существования, марийцы сумели обрести государственность. В 1918 году состоялся съезд народа мари в Казани, на котором было принято решение об отмене официального названия народа «черемисы» и о введении официального имени народа по его самоназванию – «мари». А 4 ноября 1920 года был принят Декрет об образовании Автономной области марийского народа.

После смерти Сталина тысячи марийцев были реабилитированы. К народу вернулись ранее запрещенные произведения известный марийских писателей. Однако если в 1940-50-е годы продолжались традиции развития обучения на родном языке в начальной и семилетней школе, то в начале 1960-х годов по указанию ЦК КПСС было принято решение перевести на русский язык преподавание в школах с первого класса. Во всех районных центрах и местностях со смешанным населением стали исчезать не только школы с марийским языком преподавания, но и такие, где он еще оставался как учебный предмет. В последующем даже во многих чисто марийских по составу школах родной язык стал вытесняться и в этом виде.

Возвращение к национальным проблемам

Современный период, который условно отсчитывается со времени начала «перестройки», характерен выдвижением национальных проблем на одно из первых мест. Стали появляться национальные организации - «У вий» («Новая сила», Марийская Республика), «Марий клуб» (Уфа), «Марийское общество Башкортостана», движение «Мари ушем», выступавшее за сохранение и возрождение родного языка и национальной культуры марийцев.

А что сейчас?

На сегодняшний день в ряде школ Марий Эл и других регионов России возвращено преподавание марийского языка. Регулярно проводятся фестивали марийской культуры, марийского танца.

Сами марийцы по-прежнему остаются движущей силой развития народа и сохранения его самобытности. В социальных сетях насчитывается более тысячи групп, которые рассказывают о мероприятиях и фестивалях, связанных с обычаями мари, публикуют видео исполнения традиционных песен и танцев, выкладывают уроки по изучению марийского языка и рецепты блюд.

Однако численность тех, кто относит себя к мари, в последнее время стремительно снижается. Если, по данным Всероссийской переписи населения, в 2002 году в стране насчитывалось более 604 тысяч представителей народа, то в 2020 году – на четверть меньше, всего 423,8 тысячи.

РИА "ФедералПресс"

Как одеваются марийцы

Ткань для традиционного костюма марийцев (пестрядь) изготавливается из конопляного холста или из разноцветных шерстяных нитей домашнего прядения. Основной одеждой мари считаются туникообразная рубаха (тувыр), штаны (йолаш), а также кафтан (шовыр); вся одежда опоясывается поясным полотенцем (солык) или поясом (ӱштӧ). Марийские женщины расшивают костюмы с изнанки, узор при этом получается на лицевой стороне. В вышивке используется древний орнамент, символизирующий плодородие и обновление жизни: растения, птицы, кони, солярные знаки. Женские и девичьи костюмы умелицы дополняют нагрудными украшениями, которые изготавливают из бисера, монет, раковин каури. Марийцы верят, что звон серебра отпугивает нечистую силу, оберегая свою хозяйку.

Язык мари

Марийский язык имеет четыре наречия: луговое, горное, северо-западное (Кировская, Нижегородская области) и восточное (Свердловская область, Башкирия).

Выделяются две литературные нормы – лугово-восточный марийский и горный марийский. Расхождения между этими нормами могут приводить к недопонимаю в общении между луговыми и горными марийцами, а порой и к курьезам. Например, слово «луды» у горных мари обозначает шапку, а у луговых – утку.

С древних времен у марийцев широкое распространение имели картинное письмо (пиктография), различные знаки (иероглифы) и числовые обозначения. Использовались также «личные» знаки «тамга». Ими обозначали принадлежность той или иной собственности (знак выступал в качестве символа двора, семьи). «Тамги» вырезали на деревьях или рисовали лопатой на земле. Позже марийскую «тамгу» стали ставить на документах.

Письменность на основе кириллицы возникла во второй половине XVIII века. Согласно Конституции Марий Эл, марийский язык (горный и луговой), наряду с русским, является одним из государственных языков республики.

РИА "ФедералПресс"

На марийском языке выпускаются газеты и журналы, проводятся теле- и радиопередачи. В 2012 году вышел в прокат фильм «Небесные жены луговых мари» по одноименной книге Дениса Осокина, полностью снятый на марийском языке. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на марийском языке говорят более 258 тысяч человек, 228 тысяч используют его в повседневной жизни.

Язык преподается и в школах. Но носители зачастую получают свои знания не за партой, а дома – от родителей, бабушек и дедушек.

«Во многих школах Йошкар-Олы нет уроков марийского языка; в некоторых уроки ведутся в одном или двух классах на всю школу. Школы сами выбирают, изучать марийский как государственный или как родной. Даже в сельских школах сегодня половина детей не говорит по-марийски. Марийцы друг с другом говорят по-марийски. Но чаще и чаще используются русское слова, хотя и с марийскими окончаниями», - рассказала «Федерал Пресс» жительница Мария Эл Наталья Венина.

Сама Наталья занимается онлайн-преподаванием языка. Она учит людей говорить на луговом марийском. По ее признанию, интересуются его изучением не только представители народа.

«Те, кто ко мне обращается, заинтересованы и в языке, и в культуре, и в истории мари. Среди моих учеников есть и немарийцы, которые учат язык как хобби», – добавила Венина.

Во что верят марийцы

Языческие культы марийцев тесно связаны с лесом и деревьями. Поклонение силам природы (солнцу, ветру), их обожествление занимает центральное место в языческой религии мари. Своим богам (Юмо) они молятся в священных рощах (ото, кӱсото). С древних времен в Республике Марий Эл их сохранилось более 300. В языческом пантеоне марийцев около 40 богов. Верховным богом-творцом считается Ош Поро Кугу Юмо — Белый Большой бог. Также в марийской религии есть божества природных стихий: воды, леса, огня - и злые духи (Керемет, Вувер). Самыми почитаемыми деревьями считаются береза и рябина. В качестве тотемных животных издавна почитались медведь, лось и водоплавающая птица.

Лес и место для моления выбирает марийский жрец — карт. Именно он считается посредником между людьми и богами и проводит всеобщий молебен общины. Карт бьет в бубен и отчеканивает ритм ножом и топором, отгоняя злых духов от священного места. Добрых богов карт просит о плодородии, здоровье, достатке и семейном счастье.

Чтобы боги услышали молитвы, марийцы преподносят им дары. Чаще всего это пресный хлеб, вареный гусь и коман-мелна - традиционные трехслойные блины. После этого начинается совместная трапеза. Остатки еды не выбрасывают: их либо сжигают, либо забирают домой. Закончив молебен, в священной роще наводят порядок. Леса неприкосновенны — здесь не ломают веток, не собирают грибов и тем более не оставляют мусор.

Праздники

Зимний новогодний праздник «Шортьол» (шорык йол — овечья нога) древние марийцы посвящали будущему урожаю и приплоду скота. Весенний праздник «Ӱярня» (аналог русской Масленицы) - подготовке к сельскохозяйственным работам. Перед началом посева устраивалось моление сохе — «Агавайрем». Сбор нового урожая завершался большим осенним праздником «Угинде пайрем» (праздник нового хлеба). На нем главное место отводилось жертвенным обрядовым блюдам (преимущественно каше), приготовленным из продуктов нового урожая.

Обряды

В культуре марийцев сохранились многие обряды, в том числе свадебные и погребальные ритуалы. Один из обрядов – сурем ужо – представляет собой изгнание из деревни злого духа в пастбищный период. Сурем ужо проходит в ночь на 6 мая и длится до самого утра. Марийцы собираются на окраине деревни, разводят костер и прыгают через него. Эти действия символизируют самоочищение. Затем участники отправляются в деревню и обходят все дома, крича, шумя и звоня в колокола. Жители домов встречают их угощениями – яйцами, хлебом и картошкой. Потом процессия идет на другую окраину деревни, снова разжигает костер, ставит котелки и варит угощения. Часть еды марийцы закапывают, таким образом преподнося дары земле, а остальное съедают.

Кухня мари

В марийской кухне имеются блюда, близкие по способу приготовления и вкусовым качествам к блюдам русских, татар и чувашей, но имеющие ряд особенностей в технологии и рецептуре. У луговых, горных и восточных мари одни и те же блюда могут отличаться друг от друга и по названию, и по способу приготовления. Например, яичница с молоком у одних называется «пулашкамуно», у других – «мунопулашка», у третьих – «мынывлошка».

Обилие лесов, рек, озер и лугов способствовало созданию блюд из даров леса. Супы готовят не только на мясном, грибном и рыбном бульонах, но также на овощном, фруктовом и ягодном отварах, на молоке и хлебном квасе. Традиционны такие супы, как «кол шÿр», «ковышта шыл шÿр», «поҥго шÿр». Блюда имеют слегка кислый и солоноватый, но не острый вкус. Специи в марийское кухне применяются в умеренном количестве.

Традиционными продуктами для приготовления вторых блюд считаются мясо, рыба, птица, дичь, а также молочные продукты, овощи и крупы. Большое распространение имеют отварная круглая колбаса («шырдан»), лосятина, тушеная медвежатина. Популярен подкоголь – отварные пирожки с разнообразными начинками (мясом, творогом, картофелем, грибами).

Холодные закуски в основном представлены соленьями – грибы, капуста, огурцы. Широко распространены блюда из яиц: их варят, запекают, используют для начинок, заправляют ими супы. Немаловажное значение в питании марийцев имеет молоко и продукция из него: творожный напиток, сухие сырники («туара»), сырники на масле.

Мучные изделия готовятся из конопли, ржаной, гречневой, гороховой и овсяной муки: ватрушка с коноплей, конопляники («катлама»), конопляный хлеб, овсяные блины, блины из гречневой муки, лепешки.

Распространенным угощением являются «коман-мелна» – трехслойные блины, которые выпекают по праздникам и укладывают стопками, смазывая маслом каждый блин. Не менее традиционны пироги с грибами («поҥго когыльо»), пироги со свеклой, колобок, караваец, ватрушки с картошкой.

В качестве напитков марийцы предпочитают молоко со сливками, квас из клюквы, брусники или свеклы, медовый или творожный напиток. Для праздников готовятся водка из хлеба или картофеля («арака»), хлебное пиво и хмельной мед («пӱрӧ»).

Чем занимаются марийцы

Глубокие исторические корни, богатые традиции и эстетическую ценность у марийцев имеют деревянная резьба и вышивка. Высокий уровень развития получили ювелирное, гончарное, кузнечное ремесла. Интересно, что последним представители народа долгое время заниматься не могли. Еще со времен присоединения марийских земель и Российскому государству издавались указы, запрещавшие мари изготавливать изделия из металла из-за большого количества бунтов и восстаний, так как они могли быть использованы в качестве оружия.

Важное значение для марийцев исторически имело бортничество. Мед использовался не только для приготовления блюд, но также для крепких напитков («пӱрӧ»), которые употреблялись наравне с квасом («шопо») и пивом («пура, сыра»).

Народное музыкальное творчество марийцев зародилось и развивалось на основе пентатоники (пятизвучия), что было характерно для огромного географического пространства от Японии до Шотландии. Исследователи-музыковеды отмечали особую близость старинных марийских мелодий с древними образцами венгерской народной музыки. Через века были пронесены старинные музыкальные инструменты: тӱмыр (барабан), шӱвыр (волынка, изготавливаемая из коровьего мочевого пузыря, бараньего рога и трубки), кӓрш или кӱсле (гусли).

Танец

Танцы разных подгрупп народа мари не похожи один на другой. В Удмуртии девушки плавно двигаются под свадебные мелодии, горные мари воспроизводят повадки утки, считающейся священной птицей, в кировской стороне марийцы танцуют строем, в Татарстане – кружатся под руку, а в Башкирии плетут «веревочку», оберегаясь таким образом от злых духов.

Последний танец – «Веревочка», или «кандыра», заслуживает особого внимания. В нем обычно участвуют одна девушка и два парня. Так как одновременно могут танцевать сразу несколько групп, часто получается целая цепочка танцоров, которая может достигать километра. Марийцы верят, что во время этого танца-молитвы из тела выходят все болезни и плохая энергия.

В 2013 году «Веревочка» вошла в Книгу рекордов Гиннесса: число танцоров достигло 3,5 тысячи человек, а общая длина танцующей вереницы – 2,3 километра.

«Марийские танцы отличаются зажигательностью. Они веселые, дают кураж, энергию, силу и легкость. У луговых и у башкирских марийцев одним из основных элементов танца является дробь (или «тывырдык») – частые удары ног об пол», – рассказал артист балета, педагог-хореограф, руководитель ансамбля марийского танца «Царамис» Анатолий Семенов.

Он добавил, что создавал студию для обучения детей народным танцам мари, чтобы сохранить марийскую культуру, традиции и обычаи. Если сначала заниматься ездили ученики из четырех соседних деревень, то позже масштаб расширился. Сейчас в ансамбль входят марийские, удмуртские, татарские и русские дети. Разнообразие репертуара тоже стало больше: добавились танцы представителей этих народов.