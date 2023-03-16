Как ЦРУ угнали секретный советский истребитель

В период корейского конфликта советская военная авиация привлекала самое пристальное внимание США.

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Один самолет — реактивный истребитель Як-23, использовавшийся весьма ограниченно — привлекал особенное внимание американского руководства. Как считали тогда американцы, из-за режима высочайшей секретности.

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В 1953 году ЦРУ разработало и провело операцию по угону самолета, однако ожидания США не оправдались.

Операция «Проект Альфа»

Многие документы о событиях пятидесятых годов до сих пор остаются засекреченными, поэтому информации немного. Одним из первых об этом в своей статье для журнала «Planeta» написал профессор Чедомира Йанич, занимающийся историей авиации. Дело было так.

В начале 1950-х некоторое количество Як-23 состояло на вооружении стран соцлагеря: Венгрии, Румынии, Болгарии и Польши. Сознавая невозможность похищения самолета из СССР и сложность его «добычи» в небе над Кореей, американская разведка решила действовать именно через страны Восточной Европы. Чтобы минимизировать неприятные международные последствия, всю операцию решено было провернуть чужими руками.

Некоторое время велась работа по поиску перебежчиков в соцстранах — достаточно алчных, желательно одиноких и с антикоммунистическими политическими убеждениями. Такой был найден — им стал румынский пилот Михай Дьякоану. 24 июня 1953 года он на своем Як-23 во время штатного сторожевого полета покинул воздушное пространство Румынии и приземлился в Югославии.

О судьбе пилота известно немногое — он был вывезен в США представителями ЦРУ, где получил новое имя. Самолет же был отправлен на один из югославских испытательных полигонов, где с него были удалены все опознавательные знаки. Полный комплекс испытаний включал 21 полет общей продолжительностью 9 часов с участием югославских пилотов. Один из них, капитан Водопивец со ссылками на неназванные источники в высшем руководстве ВВС Югославии, в своем интервью интернет-порталу Air Combat Information Group рассказал и о дальнейшей судьбе истребителя.

Як-23 с американскими звездами на крыльях

В октябре начались переговоры о передаче угнанного самолета США. Условием были поставки в Югославию новейших американских самолетов Т-33, F-84 и F-86. Соглашение было достигнуто, и разобранный истребитель отправился за океан. Там он был собран, отмечен американской символикой и испытан. Большого впечатления на американцев машина не произвела.

Як-23 расценивали и в СССР как не самый удачный опыт. Именно поэтому самолет оказался в Восточной Европе — неподалеку от границы с Югославией, с которой в тот момент произошло очередное охлаждение отношений.