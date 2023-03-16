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2 часа назад

Почему в Японии родители принимают ванну вместе с детьми

Мира Маркина

Многих удивляет факт того, что в японских семьях отцы могут принимать душ или ванну со своими дочерьми (даже в возрасте 10-14 лет). Однако в таком совместном купании нет ничего предосудительного. Рассказываем, как появилась эта традиция, в материале «Рамблера».

Почему в Японии родители принимают ванну вместе с детьми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жители Японии считают, что в процессе мытья отца никак не может отвлекать тело собственного обнаженного ребенка, поэтому к совместному купанию относятся как к нормальному и безобидному явлению.

Еще одна причина, по которой японцы часто моются в одной ванной — это банальная экономия воды. Дело в том, что к природным ресурсам в Японии бережливое отношение. Мало кто знает, но стиральные машинки в стране восходящего солнца не оснащены нагревательными элементами: вся их одежда стирается исключительно в холодной воде. Это же касается и купания.

Чтобы не тратить слишком много воды и электричества на ее обогрев, местные жители принимают ванну либо сразу же по несколько человек, либо ложатся в одну и ту же воду по очереди. К слову, после того как все помоются, эту же воду используют либо для стиральной машины, либо для бочка унитаза.

Почему в Японии синий, а не зеленый сигнал светофора

Отметим, что сами девочки, как правило, с удовольствием плескаются в воде вместе с родителями. Если же они отказываются принимать ванну вместе с кем-то, принуждать их к этому никто не будет. По мере взросления дочери перестают принимать ванну с отцом.

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