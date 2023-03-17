Как норвежский дипломат стал лучшим агентом советской разведки

В минувшем феврале в Москве на 81-м году жизни скончался норвежский дипломат Арне Трехольт — человек, которого на Западе называли одним из десяти лучших агентов КГБ времен холодной войны.

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Трехольт стал самым известным шпионом в истории Норвегии: его обвиняли в передаче советской разведке секретных документов НАТО, а также важных данных о норвежской системе обороны. В середине 1980-х годов Трехольта приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СССР и Ирака, но он категорически отрицал свою вину.

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Историю легендарного шпиона вспомнила «Лента.ру».

Август 1983 года. Вена, Австрия. Трое мужчин в деловых костюмах прогуливаются по улицам города и ведут непринужденную беседу. Они не замечают, что за ними следует молодая пара с детской коляской — и тем более не догадываются о том, что в эту коляску встроена скрытая камера, которая снимает каждый их шаг.

Контрразведчики пристально следят за знаменитым норвежским дипломатом Арне Трехольтом, который на венских улочках встретился с сотрудниками КГБ — генералом Геннадием Титовым и его коллегой Александром Лопатиным. Позже Арне Трехольт станет главным шпионом в истории Норвегии, а утечка секретных данных, которые он передал советской разведке, нанесет норвежским вооруженным силам ущерб, сопоставимый с пятью оборонными бюджетами.

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Родившийся 13 декабря 1942 года Арне Трехольт свою карьеру начинал в журналистике — работал международным обозревателем в газете Arbeiderbladet (в переводе с норвежского — «Рабочая газета»), которая издавалась Норвежской рабочей партией. Позже Арне стал сотрудником Норвежского внешнеполитического института.

Трехольт был представителем нового поколения, которое выступало против вступления Норвегии в Европейское экономическое сообщество и было скептически настроено по отношению к НАТО, — из книги Виктора Грушко «Судьба разведчика: книга воспоминаний»

Интерес к международным отношениям привел Трехольта в политику: в 1972 году он, как помощник посла Енса Эвенсена, участвовал в переговорах между Норвегией и Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) о заключении торгового соглашения.

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В 1973 году Арне становится политическим секретарем норвежского Министерства торговли и судоходства, а немногим позже — замглавы Министерства по вопросам морского права во главе со все тем же Енсом Эвенсеном. Несмотря на то что в свое время Трехольт критиковал ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан, он с симпатией относился к Советскому Союзу.

А высокопоставленные советские чиновники уважали Арне и порой прислушивалась к его мнению. Показательной в этом плане стала ситуация вокруг Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) во главе с Андреасом Папандреу. Поначалу Москва негативно отнеслась к деятельности этой организации и ее руководителя.

Но, после того как советский разведчик и резидент в Норвегии Геннадий Титов сообщил руководству, что Арне Трехольт поддерживает Папандреу, отношение к лидеру ПАСОК изменилось в лучшую сторону и в Москве.

Защитник «серых зон»

Между тем весьма напряженными оказались переговоры Норвегии и СССР по установлению рыболовных и экономических зон в Баренцевом море. Советская сторона была готова в лучшем случае установить пределы территориальных границ и рыболовной зоны в 12 миль.

Но Трехольт вместе со своим боссом Эвенсеном предложили ввести 50-мильную рыболовную и 200-мильную экономическую зоны. На это советские политики отреагировали крайне негативно.

Заявление норвежского правительства о политике в области морских границ было воспринято Советским Союзом как вызов. Вопрос состоял в том, следует ли шаги Норвегии воспринимать как провокационное объявление войны Советскому Союзу или как ее естественное стремление обеспечить свои экономические интересы в перспективных районах добычи нефти, — из книги Виктора Грушко «Судьба разведчика: книга воспоминаний»

Скептики предсказывали затяжной морской конфликт между Норвегией и СССР, но советская сторона неожиданно решила не обострять ситуацию. Не последнюю роль в этом сыграл авторитет Трехольта: он сумел убедить советских резидентов в необходимости такого шага и отсутствии злого умысла со стороны Норвегии.

В итоге в январе 1978 года стороны подписали временное соглашение о рыболовстве на спорных морских участках.

Как заместитель министра иностранных дел, я имел отношение к созданию так называемых серых зон в Баренцевом море. И меня, и министра сильно критиковали в те годы. Но эти зоны существуют до сих пор, помогая эффективно урегулировать возникающие вопросы, — Арне Трехольт

«Фокстрот» со шпионом

Во второй половине 1970-х годов Арне Трехольт стал пресс-секретарем МИД Норвегии — и в тот же период попал под подозрение в тесных связях с советской разведкой. Поводом послужили события февраля 1977 года, когда по обвинению в шпионаже арестовали сотрудницу норвежского МИД Гунвор Галтур Хаавик, советского агента с псевдонимом Грета.

Еще более пристально контрразведка стала наблюдать за Трехольтом после того, как в 1979 году его назначили советником представительства Норвегии при ООН в Нью-Йорке.

Разрабатывать Арне стали двое агентов ФБР, которые в рамках тайной операции «Фокстрот» под видом семейной пары поселились рядом с норвежцем.

Агенты выяснили, что, пребывая в США, Трехольт встречался с офицером КГБ Владимиром Жижиным. Этот факт не помешал Арне в 1982 году отправиться на учебу в Высшую школу Минобороны Норвегии. Но спецслужбы не перестали следить за Трехольтом: в мае того же 1982 года в его доме провели тайный обыск и нашли портфель с десятью тысячами долларов.

Контрразведка также зафиксировала, что Арне контактировал с генералом КГБ Геннадием Титовым, который после ареста агента Греты стал в Норвегии персоной нон грата, и чекистом Александром Лопатиным.

Позже Трехольт признавал эти встречи — но утверждал, что передавал собеседникам не секретные данные, а лишь свои лекции.

К слову, очередную встречу Трехольта, Титова и Лопатина, которая произошла в Вене в августе 1983 года, контрразведчики зафиксировали при помощи скрытой камеры, встроенной в детскую коляску, — речь об этом шла в начале статьи. В суде над норвежцем эти снимки станут одной из главных улик против него.

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По некоторым данным, Арне хотели арестовать именно после этой встречи, но тогда контрразведчики сочли, что улик против Трехольта не хватает. Наблюдение продолжилось, и была зафиксирована еще одна встреча дипломата с чекистами, на этот раз в ресторане Хельсинки.

Я и сегодня убежден в том, что Арне Трехольт стал жертвой изощренной интриги. Многие влиятельные силы в Норвегии, США, а возможно, и в других странах НАТО испытывали сильное желание тем или иным способом избавиться от этого талантливого, энергичного и весьма неудобного политика, — из книги Виктора Грушко «Судьба разведчика: книга воспоминаний».

Роковым для Арне Трехольта стало 20 января 1984 года, когда из норвежского аэропорта «Форнебю» он собирался лететь в Вену. Во время оформления посадочного талона на стойке регистрации к дипломату неожиданно подошел незнакомец: он представился инспектором Эрнульфом Тоо, сотрудником контрразведки.

Инспектор заявил, что Трехольт задержан по подозрению в шпионаже в пользу СССР. Так Арне вместо салона самолета оказался в Центральном полицейском управлении (ЦПУ).

Обыски на миллион

Главной уликой для следствия стал портфель Трехольта: в нем нашли 66 секретных документов НАТО на тысячах листов. По данным контрразведки, эти бумаги дипломат собирался передать ожидавшему его в Австрии генералу Титову. Сам Арне утверждал, что невиновен, а с чекистами контактировал исключительно в рамках своей работы.

Я выступал за то, чтобы Норвегия имела добрососедские отношения с СССР. Участвуя в дискуссиях о создании безъядерной зоны на севере Европы, выступал против размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия и крылатых ракет. Одной из главных причин моего ареста, на мой взгляд, стало желание дать сигнал левым силам — умерьте свой пыл, — Арне Трехольт.

Громкий процесс над норвежцем начался 25 февраля 1985 года. Согласно материалам уголовного дела, Трехольт обвинялся в передаче СССР секретных и сверхсекретных данных, касающихся военной и политической сфер. Среди советских разведчиков, с которыми контактировал обвиняемый, кроме Титова, Лопатина и Жижжина оказались новые фамилии.

В частности, обвинение считало, что Арне контактировал с Евгением Беляевым и Леонидом Макаровым — сотрудниками советской резидентуры в Осло. При этом, по данным следствия, чекисты хорошо платили дипломату: кроме 10 тысяч долларов, найденных в 1982 году, при официальном обыске после задержания Трехольта у него дома нашли еще 30.

По некоторым данным, всего у фигуранта дела о шпионаже изъяли около миллиона норвежских крон.

Причем перед арестом Арне успел купить дорогого рысака, участвовал в скачках и вкладывался в золото. Сам Трехольт утверждал, что деньги ему подбросили, и указывал на нестыковки.

В частности, в описях оперативников фигурировали купюры номиналом 50 и 100 долларов, а в материалах суда — 20 и 50 долларов. Однако, отрицая сам факт наличия в его доме крупных сумм денег, Трехольт признавал, что брал средства у сотрудников КГБ и иракских спецслужб — якобы за некие бизнес-консультации.

Секреты для КГБ

Что касается секретных данных, разглашенных Трехольтом, то, по версии норвежских следователей, среди них были итоги американо-норвежских консультаций, проведенных в конце 1975 года. В ходе них обсуждались стратегии и политика безопасности в районе Шпицбергена и на северных территориях.

Кроме того, в контексте отношений с СССР поднимались вопросы, связанные с континентальным шельфом в Баренцевом море.

Обвинение считало, что один из контактов Трехольта с советскими чекистами произошел в 1980 году — тогда он передал КГБ информацию об отношениях Норвегии со странами Ближнего Востока и Восточной Европы.

В результате в руках советских разведчиков при помощи Арне якобы оказались документы о расположении и оснащении складов тяжелого вооружения для корпуса морпехоты США, планы Норвегии по мобилизации и обороне в случае нападения СССР, а также информация о сильных и слабых местах армии этой скандинавской страны.

Согласно данным гособвинения, Трехольт помогал советской стороне получать информацию о консультациях в рамках НАТО, снабжал разведчиков данными о добыче нефти и предоставлял им сведения о товарах и материалах, запрещенных к экспорту в коммунистические страны.

Кроме того, следствие считало, что дипломат в 1980-1982 годах передавал КГБ информацию о том, как Норвегия относилась к конфликту в Афганистане, противостоянию Ирака и Ирана и как были выстроены ее контакты со странами Ближнего Востока. Спецслужбы считали, что Трехольт общался не только с чекистами, но и с правительством Саддама Хуссейна.

К слову, содержание двух с половиной из 250 листов уголовного дела норвежского дипломата до сих пор носит гриф «совершенно секретно». Какие тайны там хранятся — сказать невозможно.

Однако, по оценкам командующего вооруженными силами Норвегии генерала Фредерика Булл-Хансена, утечка информации от Арне Трехольта стоила стране как минимум пяти оборонных бюджетов.

В качестве главных свидетелей обвинения в суде над норвежцем выступали советские перебежчики, в том числе заочно приговоренные к расстрелу в СССР майоры КГБ Олег Лялин и Станислав Левченко. После предательства работавшего на британскую контрразведку MI5 Лялина в 1971 году из Великобритании выслали более сотни советских дипломатов.

А Левченко перешел на сторону США во время своей командировки в Японию: он сдал Западу имена 200 советских агентов, которые работали на японской территории. Оба перебежчика подтвердили, что Арне Трехольт был связан с советской разведкой и неоднократно передавал КГБ секретные данные.

«Я сидел с убийцами и насильниками»

Между тем активнее всех «топил» Арне Трехольта полковник КГБ Олег Гордиевский: к моменту начала процесса над норвежцем он уже несколько лет втайне от советской стороны работал на британскую разведку. Поэтому на процессе имя Гордиевского не звучало — он проходил как «надежный источник в КГБ одной из сотрудничающих с Норвегией разведок».

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Прямых доказательств против Трехольта у полковника не было, но именно его слова о том, что Арне был «одним из десяти наиболее успешных агентов КГБ», сыграли важную роль при вынесении вердикта.

Когда Гордиевский утверждал, что в 1979 году он якобы лично переводил с английского языка натовские документы, добытые через Трехольта, ложь откровенно выступала наружу: в то время Гордиевский вообще не владел английским языком, — из книги Виктора Грушко «Судьба разведчика: книга воспоминаний».

Приговор Трехольту был суровым — 20 июня 1985 года он получил 20 лет лишения свободы. Но отсидел лишь 8,5 из них: в местах лишения свободы у осужденного ухудшилось состояние здоровья — открылась астма и начались проблемы с почками. В итоге в июле 1992 года король Норвегии Харальд V подписал указ о помиловании Арне, и тот был освобожден.

Почти два года я сидел в одиночной камере — в тюрьме, где во время войны был немецкий концлагерь. После чего был помещен в отделение, где содержались убийцы, насильники, растлители детей — в общем, люди с ненормальной психикой. Думаю, таким образом власти пытались заставить меня признаться в шпионаже, чего не смогли добиться на суде, — Арне Трехольт.

Отбывая свой срок, Трехольт познакомился по переписке с девушкой по имени Шелли, чей отец был американцем, а мать — подданной Норвегии. Между ними начались отношения. Шелли не верила, что ее возлюбленный — шпион, а потому обращалась во все возможные инстанции с просьбой пересмотреть его дело.

Девушка писала в норвежский МИД, правительство и парламент, а также пыталась подключить к решению вопроса власти США. Арне и Шелли поженились, получив разрешение на оформление брака, в тюрьме, но встретиться на свободе им было не суждено. Супруга Трехольта сильно болела и скончалась за несколько месяцев до его освобождения.

«Моя судьба — это драма»

Освободившись в 1992 году, Трехольт понял, что не может оставаться в Норвегии — земляки явно недолюбливали его. Арне даже сравнивали с Видкуном Квислингом — главой правительства времен немецкой оккупации, которого норвежцы считали величайшим предателем.

На меня показывали пальцами, я подвергался нападкам правых. Кроме того, я оказался практически без средств к существованию, все было конфисковано. Вышел из тюрьмы с двумя пластиковыми пакетами, с каким-то скарбом, первое время жил на социальное пособие, — Арне Трехольт.

Тогда Трехольт перебрался в Грецию — в этом ему помог будущий премьер-министр страны Андреас Папандреу. Грек не забыл, что когда-то норвежский дипломат предоставил ему квартиру, в которой Папандреу скрывался от хунты «черных полковников».

Оказавшись в Греции, Арне ушел из политики и занялся бизнесом — инвестиционными проектами в странах Ближнего Востока. Среди них были и ОАЭ, где, по некоторым данным, норвежец купил дом. А в марте 1993 года Трехольт перебрался в Москву: там ему помогли обустроиться советские разведчики — в том числе Геннадий Титов, Владимир Жижин и Виктор Грушко.

Они знали, что я был подвергнут страданиям, которых не заслуживаю. В России мое прошлое ни в коем случае не являлось чем-то негативным и мешающим в работе, — Арне Трехольт.

В последние годы бывший дипломат жил на две страны — Россию и Кипр, где создал инвестиционный фонд RIM Investment Management. В 2004 году Трехольт продал его фирме FMC Securities и занял должность административного директора этой компании, акции которой оценивались в 440 миллионов долларов.

Из-под пера норвежца вышли четыре книги, самой популярной из которых стало автобиографическое произведение «Серые зоны. Шпион, которого не было». По мотивам истории Трехольта в Дании сняли документальный фильм.

А в 2007 году его жизнь оказалась в опасности: в тот момент, когда Арне находился на Кипре, у него началось заражение крови.

Болезнь развивалась так стремительно, что пошли слухи — якобы бывшего дипломата пытались отравить из мести за его предательство. Врачи по поводу состояния Трехольта делали крайне неблагоприятные прогнозы, но он сумел выкарабкаться и пошел на поправку, а затем прожил еще 16 лет.

Арне Трехольта не стало 12 февраля 2023 года, на 81-м году жизни он скончался в Боткинской больнице Москвы. У него остался сын и две внучки.

Факт шпионажа в пользу Советского Союза Трехольт отрицал до своего последнего дня. Ему трижды отказывали в пересмотре дела, но он все время уповал на вмешательство норвежской Комиссии по судебным ошибкам, которая могла бы восстановить справедливость.