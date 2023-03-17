Мужчина придумал сыну изощренное наказание

Отец, обнаруживший, как его 12-летний сын кричит на мать из-за непостиранной одежды, придумал для подростка изощренное наказание: он решил, что на весенних каникулах вместо отдыха его ребенок будет заниматься домашними делами и присматривать за младшим братом. Своей историей мужчина поделился на Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Герой истории объяснил, что его жена работает учительницей и очень старается, чтобы содержать дом в порядке. Однако около месяца назад, вернувшись домой, рассказчик обнаружил, как его сын кричал на мать из-за того, что она не постирала его одежду.

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Тогда мужчина заставил подростка постирать вещи для всей семьи, а затем придумал для него еще одно наказание за невежливое обращение с материю. «Я отправлю жену вместе с ее друзьями из школы в Мексику на весенние каникулы, а сам буду работать из дома и следить за детьми. Это будет несложно, потому что я заставлю старшего присматривать за младшим», — поделился планами герой истории. Рассказчик решил, что старший сын должен будет заниматься стиркой, готовить завтрак и обед для себя и 10-летнего брата и следить за порядком на кухне и в столовой.

Узнав о своем наказании, ребенок назвал его нечестным и заявил, что считает возложенные на него обязанности полноценной работой. В ответ отец указал ему на то, что и он сам, и его супруга работают и делают все домашние дела.

После этого сын рассказчика пожаловался бабушке и попросил провести весенние каникулы в ее доме. Встав на сторону внука, она раскритиковала героя истории и сказала, что он ведет себя слишком жестоко. Тогда мужчина напомнил матери, что в его детстве наказания были намного более жестокими. Он добавил, что разрешит сыну остаться у бабушки при условии, что она расскажет внуку о наказаниях из его детства, однако мать героя истории отказалась.

В комментариях на Reddit большинство пользователей встало на сторону рассказчика. «Ваши сыновья должны заниматься домашними делами не только в течение недели, когда вашей жены нет, но регулярно, пока не съедут», «Я бы смотрел на это не как на наказание, а как на возможность понять, что для него делается и что нужно не принимать это как должное», — высказались они.