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1 минуту назад

Черепаха вышла на помощь стоматологам

Kostroma.Today

Она пугает посетителей своим видом.

Черепаха пугает костромичей своим видом, но в этом есть и плюсы, узнал KOSTROMA.TODAY.

Как сообщает “Костромской экзотариум”, у них живет грифовая черепаха, которая довольно часто лежит неподвижно с открытым ртом. Посетители часто думают, что она умерла, поэтому подзывают сотрудников и спрашивают, все ли у черепахи в порядке.

Однако гостям отвечают, что с черепахой Пэкхэм все хорошо, просто она мимикрирует. Черепаха будто застывает и сливается со средой, раскрыв рот и иногда подергивая языком. Как говорят специалисты, язык-приманка — это отличное эволюционное приспособление, которое помогает приманить добычу прямо в пасть, особо не напрягаясь. Кроме того, она может сослужить отличную службу стоматологам и приучить детей чистить зубы.

“А еще детей можно пугать: если зубы не будешь чистить, то такая же бяка во рту появится”, — рассказали в экзотариуме.

Отметим, что грифовая черепаха имеет суровый вид — у неё мощные челюсти и грубые выступы на панцире. Обитает в южной части США, особенно часто — в бассейне реки Миссисипи.

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