Век «Аэрофлота»: национальному перевозчику – 100 лет

Все началось с акционерного общества «Добролет», созданного 17 марта 1923 года. Через 7 лет, в марте 1930 года, появилось знакомое всем имя – «Аэрофлот», уже у госпредприятия. Сегодня авиаперевозчик вновь является публичной акционерной компанией с контрольным пакетом у государства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Столетие назад все было впервые. В июле 1923 года запущена первая регулярная авиалиния, связавшая Москву с Нижним Новгородом. Через 3 года открыто международное авиасообщение: из Бурятии в столицу Монголии. А спустя 6 лет у «Добролета» было девять авиамаршрутов.

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С появлением новых самолетов все стало ближе: если в 1946 году самолет из Москвы до Хабаровска летел двое суток с несколькими остановками, то спустя 15 лет – уже менее 9 часов.

Любопытно, что первая стюардесса в «Аэрофлоте» по штатному расписанию числилась кладовщицей. В ее обязанности входила покупка продуктов, приготовление бутербродов и уборка салона. Новшество случилось в далеком 1939 году.

Несмотря на распад СССР, в начале 1990-х самолеты «Аэрофлота» все еще летали на 5 континентов. Международная сеть включала 105 стран мира и более 180 авиамаршрутов, а внутренние авиалинии связывали тысячи населенных пунктов. Затем авиакомпания была разделена на несколько самостоятельных коммерческих структур.

В новой России «Аэрофлот» попал в конкурентную среду. Но компания развивалась, став одним из самых узнаваемых перевозчиков мира.

Много лет подряд «Аэрофлот» занимал топовые места в различных рейтингах и собирал престижные международные награды. Среди них «пять звёзд» APEX в номинации «Глобальная авиакомпания» и премии в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

В результате пандемии COVID-19 «Аэрофлот» потерял значительную часть международных маршрутов из-за карантинов и прочих ограничений. А в 2022 году восстановлению авиаотрасли и позиций российской авиакомпании помешали санкции, приведшие к закрытию воздушного пространства в Европе и сокращению авиапарка.

Тем не менее сейчас «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы более чем в 90 аэропортов, в том числе в расписании 25 зарубежных маршрутов. Из столичного Шереметьево лайнеры компании летят в Южно-Сахалинск и Горно-Алтайск, Новый Уренгой и Мурманск, Астрахань и Махачкалу и десятки других регионов. Кроме того, самолеты нацперевозчика доставляют на отдых в курортный Сочи жителей 11 российских городов, а в Минеральные Воды – из 6.

Большую часть своей истории «Аэрофлот» перевозил пассажиров на самолетах семейств Ил, Ан, Ту, Як. Первый Airbus вышел на линию в 1992 году, а следом за ним в авиапарке появился и Boeing. На начало марта 2023-го компания эксплуатировала 180 воздушных судов иностранного и отечественного производства.

В планах «Аэрофлота» закупить 339 новых самолетов МС-21, SSJ 100, Ту-214 к 2030 году. Кроме того, в группу компаний «Аэрофлот» входят дочерние а/к «Россия» и «Победа», обладающие своими парками самолетов.

Специально к столетнему юбилею «Аэрофлот» анонсировал 7 ретрорейсов. Перевозчик гарантировал, что пассажиры смогут окунуться в атмосферу 70–80-х годов прошлого века в таких деталях, как сервис и стилевые решения. Объявлен и первый маршрут: Москва – Сочи – Москва с вылетом уже 20 марта – SU1124 и SU1125.