Почему жена Свердлова была хранительницей «алмазного фонда Политбюро»

Клавдия Новгородцева была не только второй супругой революционера Якова Свердлова, но и его верной соратницей. Именно ей, как утверждал Борис Бажанов, экс-секретарь Иосифа Сталина, Свердлов, впрочем, как и его товарищи, доверили хранение так называемого «алмазного фонда Политбюро». Выбор не был случайным: он был напрямую связан с целью, для которой эти драгоценные камни и предназначались.

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Знакомство и брак с «товарищем Андреем»

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Если верить автору книги «Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции», Валерию Шамбарову, Клавдия Тимофеевна Новгородцева происходила из купеческой семьи. Окончив гимназию в родном Екатеринбурге и отработав 3 года учительницей, она отправилась в Санкт-Петербург для того, чтобы продолжить образование. Именно в Северной столице Новгородцева увлеклась революционными идеями. Вернувшись домой, она стала активным членом марксистских кружков и начала преподавать в рабочих школах. К моменту знакомства с Яковом Свердловым Новгородцева уже успела войти в Екатеринбургский комитет РСДРП и попасть под следствие по делу о подпольной типографии. Тогда члены комитета решили, что Клавдии лучше покинуть Урал.

Однако в Екатеринбург приехал «товарищ Андрей». Как вспоминала сама Клавдия Тимофеевна, Свердлов заверил ее в том, что бежать никуда не надо и в том, что скоро ситуация настолько изменится, что никакой конспирации не понадобится. Так Клавдия Новгородцева стала не только соратницей, но и законной супругой Свердлова, причем без всяких ухаживаний и прочих сантиментов. Благодаря мужу Новгородцева обзавелась не только двумя детьми, но и неплохими должностями. В частности, как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Вожди и сподвижники. Слежка. Оговоры. Травля», долгое время Клавдия Тимофеевна занимала пост заведующей Секретариатом ЦК, на который была назначена влиятельным и заботливым супругом.

Хранительница «алмазного фонда Политбюро»

Яков Свердлов, впрочем, как и его товарищи, почти безраздельно доверял Клавдии Новгородцевой. Мало того, партийцы обычно собирались именно в квартире Свердловых. По словам Зеньковича, в то время на кухне, а чаще всего в кабинете главы семьи небольшой кучкой людей решались судьбы миллионов. Поэтому неудивительно, что хранение так называемого «алмазного фонда Политбюро» поручили по-настоящему преданной делу партии Новгородцевой. Об этом пишет в своей книге «Петербургские ювелиры начала XIX-ХХ веков. Династии знаменитых мастеров» и Лилия Кузнецова. Кузнецова предполагает, что драгоценные камни, впоследствии ставшие этим самым «фондом», попросту вынимались из украшений, конфискованных советским правительством.

Как бы то ни было, драгоценностями Политбюро в 1919-1920 годах стала заведовать Клавдия Свердлова. Именно тогда, по словам Бориса Бажанова, секретаря Иосифа Сталина, когда из-за военного кризиса власть большевиков буквально висела на волоске, из общего Государственного алмазного фонда был выделен так называемый «фонд Политбюро». Как утверждал Бажанов, драгоценные камни необходимы были революционерам для того, чтобы в случае утраты власти они могли обеспечить себе безбедное существование и дальнейшую деятельность. О том, где были припрятаны «запасы», знали только члены Политбюро.

Таинственный ящик и незаметная жизнь

Однако через несколько лет местонахождение «алмазного фонда» стало известно всем. И все благодаря тому же Борису Бажанову, а точнее сыну Клавдии Новгородцевой и Якова Свердлова Андрею. Об этой истории упоминает в своей книге «АНТИ-Стариков. Почему история все-таки наука» и Петр Балаев. Однажды, еще будучи подростком, Андрей заинтересовался тем, что один из ящиков письменного стола матери всегда закрыт на ключ. Когда он спросил об этом Клавдию Тимофеевну, та ответила: «Не твое дело!». Но Андрей, улучив момент, когда Новгородцева оставила ключ без присмотра, открыл ящик и увидел внутри кучу, как он думал, фальшивых бриллиантов. Бажанов утверждал, что Свердлов-младший просто не мог даже допустить мысли о том, что драгоценные камни могли быть настоящими.