«Сенсационная правда космонавтов»: чем всех шокировал доклад Кричевско

Несмотря на то, что Сергей Кричевский прошел полную подготовку в отряде космонавтов, на орбите он ни разу не был. Однако это обстоятельство нисколько не умаляет вклада, который внес Кричевский в отечественную и мировую науку. Поэтому неудивительно, что именно он в 1995 году выступил с заключительным словом на конференции, посвященной проблемам изучения космоса. После речи Кричевского в зале воцарилась гробовая тишина.

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Предостережения от товарищей

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Сергей Владимирович Кричевский в свое время окончил высшее военное авиационное училище летчиков и несколько лет отслужил в войсках ПВО и в ВВС. В конце 1980-х годов Кричевский оказался зачислен в отряд космонавтов и вместе со всеми прошел предполетную подготовку. Впрочем, космос ему так и не удалось повидать. Однако тогда он об этом не знал, как не знали и его товарищи. Как признавался сам Сергей Кричевский, слова которого приведены в книге Ольги Грейгъ «Эстрасенсы и маги в спецслужбах мира», один опытный космонавт, уже побывавший на орбите, в 1994 году предупредил его: «Серега, ты там можешь столкнуться со странными явлениями, и лучше, если ты будешь к ним готов».

Как утверждает Анатолий Бернацкий, автор издания «100 великих тайн Вселенной», астронавт рассказал Кричевскому о том, как, будучи на станции, он выходил из своего привычного тела и «перевоплощался» в динозавра. Он ясно видел на своих лапах перепонки, чувствовал, как на хребте встают дыбом роговые пластины, созерцал окружавший его ландшафт. Видения были такими четкими, что порой их было трудно отличить от реальности. Как оказалось позже, безымянный коллега Кричевского был далеко не первым и не последним космонавтом, испытывавшим подобные галлюцинации. Тем не менее, как пишет Игорь Прокопенко в своей книге «Великие тайны Вселенной», советские космонавты никогда не говорили об этом открыто: они боялись, что их сочтут сумасшедшими и исключат из отряда.

Сенсационный доклад

Впервые позволил себе рассуждения на подобные темы именно Сергей Кричевский. А произошло это 9 октября 1995 года. Как сообщает Антон Первушин на страницах своей книги «Космическая мифология: от марсианских атлантов до лунного заговора», в тот день Кричевский выступал с заключительным словом на конференции, проходившей в Международном институте космической антропологии имени Козырева в Новосибирске и посвященной проблемам изучения космоса. После того, как Сергей Владимирович закончил доклад, в конференц-зале воцарилась гробовая тишина. Кто-то был удивлен тому, что Кричевский осмелился говорить о таком вслух, а кто-то только что узнал о таинственных явлениях и был поражен услышанным.

А поражаться было чему. Кричевский утверждал, что фантастические состояния-сновидения (или ФСС) испытывают практически все люди, находящиеся на орбите. Чаще всего это происходит перед отходом ко сну. Космонавты «перевоплощаются» в животных, а порой и в инопланетных существ. При этом астронавты «перемещаются» как в далекое прошлое, так и в совсем недалекое будущее. По словам Кричевского, многих аварий на космических станциях удалось избежать именно благодаря таким вещим «снам». В своей речи, выдержки из которой опубликованы в книге Сергея Кравченко «Предвосхищение», Сергей Кричевский выразил недоумение тем, что данные «происшествия» никогда не включаются в официальные отчеты космонавтов. Именно поэтому в своем докладе Кричевский не назвал ни одной фамилии.

Авторитетное мнение

Несмотря на отсутствие имен и других сведений о тех, кто поделился с Сергеем Кричевским озвученными им на конференции сведениями, ни у кого, в том числе и у видных ученых, не было причин не доверять докладчику. Уже в те годы, как утверждает Игорь Прокопенко в своей книге «Загадки цивилизации», Кричевский был старшим научным сотрудником центра подготовки космонавтов имени Гагарина. А на сегодняшний день он и вовсе имеет множество самых авторитетных званий. Так, Сергей Владимирович является действительным членом Академии космонавтики имени Циолковского, доктором философских и кандидатом технических наук, а также профессором Академии государственной службы при президенте РФ.