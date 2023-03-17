Австралийку ужалил осьминог, чей яд способен убить 20 человек

В Австралии женщину ужалил осьминог, чей яд способен убить 20 человек, пишет LADBible. Пострадавшая осталась жива благодаря своевременным действиям медиков.

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Как пишут СМИ, женщина плавала в море, когда наткнулась на синекольчатого осьминога, который ужалил ее в живот. После этого австралийка почувствовала острую боль, доплыла до берега и вызвала медиков.

«Укус синекольчатого осьминога — редкость, но они чрезвычайно ядовиты», — рассказал инспектор скорой помощи Кристиан Холмс.

Женщина была доставлена в Королевскую больницу Норт-Шор в стабильном состоянии, где она находилась под наблюдением и получала дальнейшее лечение. По данным специалистов, размер синекольчатого осьминога может варьироваться от четырех до шести сантиметров в длину, а длина щупалец достигает десяти сантиметров.

В яде этого осьминога содержатся токсины, которые вызывают паралич мышц, в том числе в дыхательной системе.