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15 минут назад

Австралийку ужалил осьминог, чей яд способен убить 20 человек

Газета.Ru

В Австралии женщину ужалил осьминог, чей яд способен убить 20 человек, пишет LADBible. Пострадавшая осталась жива благодаря своевременным действиям медиков.

Австралийку ужалил осьминог, чей яд способен убить 20 человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут СМИ, женщина плавала в море, когда наткнулась на синекольчатого осьминога, который ужалил ее в живот. После этого австралийка почувствовала острую боль, доплыла до берега и вызвала медиков.

«Укус синекольчатого осьминога — редкость, но они чрезвычайно ядовиты», — рассказал инспектор скорой помощи Кристиан Холмс.

Женщина была доставлена в Королевскую больницу Норт-Шор в стабильном состоянии, где она находилась под наблюдением и получала дальнейшее лечение. По данным специалистов, размер синекольчатого осьминога может варьироваться от четырех до шести сантиметров в длину, а длина щупалец достигает десяти сантиметров.

В яде этого осьминога содержатся токсины, которые вызывают паралич мышц, в том числе в дыхательной системе.

Ранее акула убила девочку-подростка, купавшуюся в австралийской реке.

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