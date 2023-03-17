5 фактов о сне, которые вы точно не знали

17 марта во всем мире отмечают День сна.
«ФедералПресс» собрал необычные факты о сне: как спали наши предки, что нам снится чаще всего, могут ли разные люди видеть одинаковые сны и можно ли сновидения расшифровывать.
Читайте и удивляйтесь.
Мнение о том, что люди несколько веков назад спали сидя или полусидя, сложилось из-за того, что в старинных дворцах частенько можно увидеть короткие кровати. Этому дают сразу несколько объяснений. Например, считалось, что сон сидя полезен для здоровья. Банально, страдающим легочными заболеваниями, которые были распространены в давние времена, в таком положении было легче дышать. Еще одно мнение относительно сна в полусидячем положении высказывал ранее доктор биологических наук Владимир Ковальзон. По его словам, в прежние времена люди специально ставили гору из подушек и спали сидя, чтобы уменьшить храп.
Часто во сне мы видим необычные образы или события, пугающие или привлекательные. Стремление узнать, что тот или иной сон означает, вполне понятно. Толковать сновидения действительно можно. Правда, не с помощью сонников, хотя они и представляют культурологический интерес. Сновидения часто становятся предметом психоанализа. Психоаналитики стремятся показать, что сны не существуют в вакууме, что это такая же часть жизни человека, как и то, что он проживает днем. Кроме того, и психологи, и нейрофизиологи отмечают: чаще всего во сне мы видим образы по следам уже пережитых событий. По этой причине расшифровка сна возможна на тех же сеансах с психологом. В отдельных случаях такая практика будет даже полезна. Например, если человеку постоянно снятся жуткие и травмирующие сны.
У каждого человека есть свой хронотип – индивидуальный суточный ритм, на который влияет время пробуждения и засыпания, а также активность в разное время суток. Почти все уже привыкли, что есть два основных хронотипа: «жаворонки» – они встают рано и активны в первой половине дня и «совы» – с трудом поднимаются с утра и активны вечером. Но существует и промежуточный хронотип – «голуби». Это люди, которые встают и засыпают легко в одно и то же время и могут в обычном режиме работать с утра до вечера. Но и это еще не все. Например, исследователи РУДН вместе с зарубежными коллегами предположили, что хронотипов шесть. Эксперты полагают, что вместе с утренним («жаворонки») и вечерним («совы») типами существуют высокоактивный днем, сонливый днем, дневной и умеренно-активный типы. Не менее детальную градацию – с семью хронотипами – предлагают использовать ученые Мюнхенского университета. Специалисты выделяют экстремально ранний, умеренно ранний, слабый ранний, нормальный, слабый поздний, умеренно поздний и экстремально поздний типы.
У людей лишенных зрения с рождения, тоже есть сновидения, подтверждают сомнологи. Правда, они приходят не в виде образов, а в виде ощущений. Это может быть отражение вкусов, запахов, звуков и даже тактильных ощущений, которые человек переживал во время бодрствования. А вот люди, которые родились зрячим, но потеряли зрение спустя время, видят смешанные сны. Это могут быть и образы, увиденные в прошлом, и новоприобретенные тактильные или другие ощущения.
Несмотря на то, что каждый человек переживает индивидуальный опыт, мы можем видеть одинаковые сюжеты во снах. Это и полеты во сне, и падение в лифте, и невозможность убежать или закричать, и потеря зубов или волос. Также совершенно разным людям могут сниться одни и те же персонажи, чаще всего зловещие, которые представляют опасность. Вероятно, все потому, что большой пласт событий, особенно травмирующих, так или иначе, переживаем мы все, только в разных контекстах. Это может быть и боязнь отвечать у доски, и тяжелая болезнь, и расставание с близким. Также на совпадающие сюжеты или образы во снах у разных людей может повлиять единый культурный контекст, в котором они находятся.