5 фактов о сне, которые вы точно не знали

17 марта во всем мире отмечают День сна.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«ФедералПресс» собрал необычные факты о сне: как спали наши предки, что нам снится чаще всего, могут ли разные люди видеть одинаковые сны и можно ли сновидения расшифровывать.

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Факт 1. В прежние времена люди спали сидя

Мнение о том, что люди несколько веков назад спали сидя или полусидя, сложилось из-за того, что в старинных дворцах частенько можно увидеть короткие кровати. Этому дают сразу несколько объяснений. Например, считалось, что сон сидя полезен для здоровья. Банально, страдающим легочными заболеваниями, которые были распространены в давние времена, в таком положении было легче дышать. Еще одно мнение относительно сна в полусидячем положении высказывал ранее доктор биологических наук Владимир Ковальзон. По его словам, в прежние времена люди специально ставили гору из подушек и спали сидя, чтобы уменьшить храп.

Факт 2. Сны можно расшифровать

Часто во сне мы видим необычные образы или события, пугающие или привлекательные. Стремление узнать, что тот или иной сон означает, вполне понятно. Толковать сновидения действительно можно. Правда, не с помощью сонников, хотя они и представляют культурологический интерес. Сновидения часто становятся предметом психоанализа. Психоаналитики стремятся показать, что сны не существуют в вакууме, что это такая же часть жизни человека, как и то, что он проживает днем. Кроме того, и психологи, и нейрофизиологи отмечают: чаще всего во сне мы видим образы по следам уже пережитых событий. По этой причине расшифровка сна возможна на тех же сеансах с психологом. В отдельных случаях такая практика будет даже полезна. Например, если человеку постоянно снятся жуткие и травмирующие сны.

Факт 3. Люди делятся не только на «сов» и «жаворонков»

У каждого человека есть свой хронотип – индивидуальный суточный ритм, на который влияет время пробуждения и засыпания, а также активность в разное время суток. Почти все уже привыкли, что есть два основных хронотипа: «жаворонки» – они встают рано и активны в первой половине дня и «совы» – с трудом поднимаются с утра и активны вечером. Но существует и промежуточный хронотип – «голуби». Это люди, которые встают и засыпают легко в одно и то же время и могут в обычном режиме работать с утра до вечера. Но и это еще не все. Например, исследователи РУДН вместе с зарубежными коллегами предположили, что хронотипов шесть. Эксперты полагают, что вместе с утренним («жаворонки») и вечерним («совы») типами существуют высокоактивный днем, сонливый днем, дневной и умеренно-активный типы. Не менее детальную градацию – с семью хронотипами – предлагают использовать ученые Мюнхенского университета. Специалисты выделяют экстремально ранний, умеренно ранний, слабый ранний, нормальный, слабый поздний, умеренно поздний и экстремально поздний типы.

Факт 4. Незрячие люди тоже видят сны

У людей лишенных зрения с рождения, тоже есть сновидения, подтверждают сомнологи. Правда, они приходят не в виде образов, а в виде ощущений. Это может быть отражение вкусов, запахов, звуков и даже тактильных ощущений, которые человек переживал во время бодрствования. А вот люди, которые родились зрячим, но потеряли зрение спустя время, видят смешанные сны. Это могут быть и образы, увиденные в прошлом, и новоприобретенные тактильные или другие ощущения.

Факт 5. Разные люди видят одинаковые сны