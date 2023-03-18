День в истории: человек вышел в космос и создал электробритву

Чем примечательна дата 18 марта?

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Сегодня, 18 марта, была создана молодежная общественная организация "Лига студентов" Республики Татарстан, на экранах появилась советская и российская телепрограмма "Клуб путешественников", человек вышел в открытый космос, в США началось производство первых в мире электрических бритв, в Париже заработал первый в мире общественный транспорт. Родились композитор Мансур Музафаров, академик Василий Парин, поэтесса Клара Булатова, композитор Николай Римский-Корсаков. Умерли Иван Грозный, поэт Лев Озеров, спортсмен Константин Еременко. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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"Я Парину не доверяю"

18 марта 1903 года родился основоположник новых научных направлений в физиологии, медицине и биологии, один из основателей космической биологии и медицины Василий Парин. В годы Великой Отечественной войны он стал заместителем народного комиссара здравоохранения СССР по науке, занимался организацией эпидемиологической службы в республиках Средней Азии, эвакуацией учреждений, реорганизацией медицинского образования в соответствии с задачами военного времени и необходимостью интенсифицировать подготовку врачей для фронта. В послевоенное время Василия Парина объявили "американским шпионом": он взял с собой в Америку вакцину КР для лечения раковых заболеваний, имея при себе необходимые разрешения. Вакцина передавалась в благодарность за подаренную ранее технологию производства антибиотика. Ученого приговорили к 25 годам работ в Норильских лагерях за раскрытие государственной тайны, роковыми стали слова Сталина: "Я Парину не доверяю". Однако к моменту вынесения приговора была уже доказана научная несостоятельность "открытия" вакцины, следовательно, государственной тайны препарат не представлял. Но лишь в 1953 году Парин был отпущен на свободу по амнистии, а реабилитирован в 1955-м.

18 марта 1936 года родилась татарская поэтесса Клара Булатова. В школьные годы опубликовала первые стихи в местной печати. Известность получила благодаря следующим произведениям: "Марс китабы" ("Книга Марса", 1982), "Камилә дигән матур кыз" ("Красивая девочка Камиля", 2009), "Хәтер тәрәзәләре" ("Окна памяти", 1989), "Миләш кагы" ("Рябиновая пастила", 1991), "Яшь үрентеләр" ("Молодые всходы"), "Дуслык" ("Дружба"). Первый авторский сборник лирических стихов назывался "Язлар алда әле" ("Весны еще впереди").

18 марта 1996 года создана Молодежная общественная организация "Лига студентов Республики Татарстан", инициаторами были студенческие лидеры Татарстана, представляющие крупные вузы республики. Сейчас это крупнейшая организация Татарстана и Поволжья, которая объединяет 150 тысяч студентов РТ.

18 марта 2022 года "Реальное время" писало, что в Казани участились споры о капитальном ремонте жилья. Жители десятиэтажного дома на ул. Парина, 16 много лет страдали от протечек кровли, изношенности инженерных сетей, плесени, холода и пожаров в старых электрощитах. Дом был построен в 1990 году, за три с лишним десятка лет он уже пришел в плачевное состояние. Словом, дому давно требовался капитальный ремонт, но в этом вопросе у жильцов не было согласия с управляющей компанией. У собственников жилья была масса претензий к своей УК: в 2017 году в доме установили узел погодного регулирования, потратив на это без их согласия 3,7 млн рублей из средств, скопленных на капитальный ремонт, однако узел работает плохо, в морозы в квартирах холодно, зато в оттепель не продохнешь от жары. Также без согласия жильцов, по их словам, и проведения общего собрания в доме УК ЖКХ Приволжского района потратила 12,4 млн рублей на замену лифтов. Дом на ул. Парина, 16 стоит в графике капремонта на 2043 год. По словам жителей, частичная замена коммуникаций и ремонт отдельных участков кровли проблем дома не решают. Самостоятельно провести по всем правилам общее собрание с принятием решения о капремонте собственникам не под силу. Обычно по инициативе собственников такие собрания организуют управляющие компании.

Леонов вышел

18 марта 1960 года советские телезрители впервые увидели передачу "Клуб путешественников", призванную популяризировать туризм и путешествия. Она выходила раз в месяц в прямом эфире, каждый выпуск длился один час. Первое название — "Клуб кинопутешествий". Ее ведущим на протяжении 13 лет был Владимир Шнейдеров, выступавший до этого с лекциями и показами видовых фильмов в Политехническом университете. Более 30 лет программу вел врач и путешественник Юрий Сенкевич. В 1985 году передача была внесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как старейшая на советском телевидении.

18 марта 1965 года человек вышел в открытый космос. Это был космонавт Алексей Леонов, отправившийся в полет на корабле "Восход-2". Длительность путешествия составила 26 часов 2 минуты. Леонов пробыл в открытом космосе 12 минут 9 секунд. Возглавлял экипаж Павел Беляев. В момент выхода Леонова в открытый космос он передал сообщение в эфир: "Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство! Находится в свободном плавании!"

Паскаль изобрел общественный транспорт

18 марта 1662 года в Париже появились омнибусы, первый в мире общественный транспорт. Их придумал французский философ и естествоиспытатель Блез Паскаль, которого нужда в деньгах подтолкнула к организации регулярного движения общедоступных пассажирских карет по объявленным маршрутом и расписанию. Близкий друг Паскаля Артюс Гуфье де Роаннец взял на себя организацию предприятия. В начале февраля ими была получена королевская привилегия. Первая маршрутная карета шла от предместья Сент-Антуан до Люксембургского дворца.