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4 часа назад

Народный календарь. Почему важно прибраться в доме перед Вербоносицей 21 марта

Вечерняя Москва

В народе 21 марта отмечали День весеннего равноденствия (одинаковой длительности дня и ночи), еще одно название даты — Вербоносица.

Народный календарь. Почему важно прибраться в доме перед Вербоносицей 21 марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно поверьям, именно с этого дня наступает настоящая весна, заметно теплеет и начинает распускаться верба. Это растение в народе считали имеющим целебные свойства.

Из сушеной коры готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром также полоскали рот и горло.

Ко Дню весеннего равноденствия люди выпекали фигурки в виде птиц, которых часто выносили на улицу и подкидывали вверх. После этого нужно было обязательно их поймать.

По поверью, ритуал приносил счастье и достаток в дом, а также обеспечивал его хозяевам здоровьем и благополучием. Подготовка к празднику включала в себя очистку дома.

Согласно поверьям, в избе необходимо было подмести пол вербовым веником. Это должно было избавить жилище от зловредных духов. Собранный в процессе мусор требовалось сжечь на костре или в печи.

Кроме того, в эту дату не рекомендовалось конфликтовать и ссориться — в противном случае людей настигнут неприятности. Смертельную опасность в этот день могла сулить посадка вербы.

Ничего хорошего в этот день не ожидали и от откладывания денег: это могло принести непредвиденные траты. Лучше всего провести день весеннего равноденствия в кругу семьи и близких.

Приметы погоды:

Верба зацвела, но снег не сошел — к теплой погоде.

Прилетели жаворонки — жди теплую весну.

Если ночью усилился ветер — скоро потеплеет.

Именины отмечают: Афанасий, Владимир, Дометий, Ерм(а), Иван, Лазарь, Феодорит, Феофилакт.

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