Кто первым вышел в открытый космос

58 лет назад, 18 марта 1965 года, советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Он находился вне космического корабля порядка 12 минут.

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После успешного полета многоместного космического корабля «Восход-1» была поставлена новая задача — осуществить выход космонавта в открытый космос. Специалисты ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева) переоборудовали трехместный корабль «Восход» в двухместный, освободив пространство для надевания скафандра. Также в корабле была установлена надувная шлюзовая камера «Волга». Специальный скафандр для выхода в безвоздушное пространство «Беркут» был создан в конструкторском бюро опытного завода № 918 (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда»).

18 марта 1965 года в 10 часов по московскому времени космический корабль «Восход-2» с Павлом Беляевым (командир) и Алексеем Леоновым (второй пилот) стартовал с космодрома Байконур. Сразу после выхода на орбиту, на первом витке, была надута шлюзовая камера. На втором витке корабля начался выход Алексея Леонова в открытый космос.

В 11 часов 34 минуты он выплыл в безвоздушное пространство. Космонавта с кораблем соединял страховочный трос длиной 5,35 метра. Леонов совершил пять отходов и подходов к шлюзовой камере. В самый первый раз он отошел на один метр, а в остальные четыре — на полную длину троса. Телевизионное изображение парящего на фоне Земли космонавта транслировалась по всем телеканалам Советского Союза.

При возвращении на корабль не обошлось без нештатных ситуаций: из-за разницы давления скафандр раздуло, и Алексей Леонов не смог в первого раза протиснуться в шлюзовую камеру. Ему пришлось сбросить давление практически до критического.

Всего космонавт провел в безвоздушном пространстве 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд — за пределами «Восхода-2».