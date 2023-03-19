День весеннего равноденствия: история, традиции и приметы

День весеннего равноденствия знаменует пришествие астрологической весны. После дни будут только длиннее, а ночи короче. Древние люди активно отмечали этот символичный этап наступления новой жизни, пытались задобрить богов, заручиться поддержкой сил природы на грядущий год. Отголоски традиций можно встретить в обществе по сей день. Когда настанет особенный праздник, история происхождения, символизм, гадания и приметы — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Какого числа будет День весеннего равноденствия в 2023 году

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Равноденствие в 2023 году состоится 21 марта. Солнце в это время переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Это единственный день года, когда сутки делятся поровну. После этого момента световой день будет удлиняться, а ночь укорачиваться.

История и происхождение Дня весеннего равноденствия

Наши предки придавали явлению большое значение и бурно отмечали 'этот день. В конце марта они чествовали богиню весны Остару. Все ритуалы были связаны с надеждой на богатый урожай и удачу в охоте. Женщины пекли печенье в виде жаворонков — первых вестников весны, жарили блины — символ солнца.

Всевозможные подношения и дары посвящались мифическому медвежьему богу, чтобы тот уберег мужчин-охотников от нападения диких зверей. После все отправлялись на ярмарку, где проходили массовые гулянья. Народ кричал песни, плясал, играл, прыгал через огонь, мужчины соревновались в силе и ловкости.

В местах, где гуляла толпа, зажигали большие костры. Чем ярче и выше было пламя, тем больше вероятность, что год будет урожайным. Также было принято забираться на возвышенности и кричать «веснянки» — песни, призывающие птиц скорее возвращаться из теплых краев. Завершалось празднество скатыванием с холма в водоем пламенеющих колес, что символизировали огненный диск светила.

Традиции Дня весеннего равноденствия в разных странах и культурах

Япония. Японцы в преддверии важной даты тщательно очищают улицы от мусора, украшают алтари живыми цветами. Они верят, что в этот период души умерших приходят в мир живых, чтобы побыть с близкими. В домах принято расставлять снимки усопших родных и ставить рядом миски с освященной водой и крупой.Германия. Немцы в этот день охотятся на зайцев, чтобы даровать лучшую тушку богине Фрейе — покровительнице любви, брака, семьи и детей. Однако сами они стараются мясо не употреблять. Принято не спать до восхода солнца, наслаждаться зарей.Индия. Жители страны проводят фестиваль красок. На протяжении двух суток люди лакомятся традиционными блюдами, поют, танцуют, толпа бросается специями и цветным порошком.Мексика. Жители собираются в экс-столице цивилизации майя — Чичен-Ицу, где происходят театрализованные представления, песнопения и танцы. Так мексиканцы восхваляют новое весеннее солнце.Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Афганистан — в этих странах в конце марта официально встречают начало года. Люди устраивают застолья, собираются с семьей, вспоминают о предках и радуются оживанию природы.

Какие обряды и гадания связаны с весенним равноденствием

На Руси считалось, что день наделен магической силой, поэтому дата была связана с приметами и гаданиями. Незамужние девушки пытались заглянуть в будущее и узнать какую-то информацию о будущем возлюбленном. Все старались быть внимательными и обращать внимание на знаки. Например, если первый испеченный блин не получился, замужество в ближайшее время не светит. Для гадания использовали и выпечку. В тесте для пряников прятали мелкие предметы, каждый что-то символизировал. Та девушка, которой впоследствии попадется пряник с колечком, скоро будет невестой, с монеткой — обречена на богатство, ключ — получит свое жилье.

Также перед сном красавицы писали на бумаге мужские имена, листочки клали под подушку и ложились спать. После пробуждения нужно было вытянуть наугад листочек с одним из имен — так будут звать избранника. Перед приходом весны хозяйки начисто отмывали жилище, избавлялись от хлама, окропляли углы святой водой и полынной настойкой. Очищать нужно было не только дом, но и помыслы. В праздники старались не ссориться, не говорить про других дурного, извиняться за все обиды.

Символы и приметы