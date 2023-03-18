Как Берия проверял сверхспособности Мессинга

Многим известна легенда о том, как по приказу Сталина Вольф Мессинг получил деньги в Госбанке по чистому листу бумаги. Однако на самом деле Мессинг встречался и с Лаврентием Берией, который подверг его не менее трудным испытаниям.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Записка капитана госбезопасности

Видео дня

Вольф Григорьевич Мессинг, которому приписывают телепатические и другие способности, родился в Варшавской губернии. Однако в самом начале Второй мировой войны он бежал в Советский Союз. Мессинг был вынужден это сделать в том числе в связи со своим еврейским происхождением. Поэтому неудивительно, что на Вольфа Григорьевича, как на беженца, в СССР было заведено дело. Об этом свидетельствуют сохранившиеся архивные документы.

Чаще всего историки цитируют записку капитана госбезопасности М. Кузнецова, отправленную в октябре 1939 года в Главное управление по делам интернированных и военнопленных. Именно благодаря Кузнецову стало известно, при каких обстоятельствах Вольф Мессинг впервые встретился с Лаврентием Берией. Согласно записке, Кузнецов сопроводил Мессинга в Москву. Гипнотизера поселили в Люберцах и следующей же ночью отвезли в дом Берии на Малой Никитской.

Знакомство с наркомом

Лаврентий Берия встретил Вольфа Мессинга, сидя за столом: нарком ужинал. Несмотря на это, а, может быть, именно благодаря такой непринужденной обстановке, Берия вызвал у Мессинга симпатию. Как указано в издании «Магия моего мозга. Откровения «личного телепата Сталина», где собраны многие архивные материалы, касающиеся жизни Мессинга, телепат признался Кузнецову в том, что Берия понравился ему «умом, трудолюбием, способностью быстро и точно понять суть проблемы…».

Берия в первую очередь спросил о том, понравилась ли Вольфу Мессингу Москва, а после поинтересовался, с какими высокопоставленными лицами тому доводилось встречаться. Среди фамилий, названных Мессингом, были фамилии многих видных деятелей его родной Польши, а также Франции, Австрии и Германии. В беседе прозвучали имена польского президента Юзефа Пилсудского, начальника полиции Берлина Вольфа-Генриха фон Хелльсдорфа и даже руководителя немецкой военной разведки Вильгельма Канариса.

Испытания для сверхчеловека

Однако Лаврентий Берия не собирался верить на слово беженцу, в особенности в том, что касалось необычных способностей. Поэтому для того, чтобы убедиться в даре Вольфа Мессинга Берия подверг его целому ряду испытаний. Если верить изданию ««О, возлюбленная моя!» Письма жене»», где приведены письма Мессинга, адресованные супруге, для начала Лаврентий Павлович велел телепату внушить официантам, которые разносили блюда, станцевать вальс. Мессинг исполнил желание наркома.

Потом Берия попросил Мессинга выйти на улицу, прогуляться возле постов и вернуться в особняк. Вольф Григорьевич прошел и это испытание и возвратился назад, так и не остановленный ни разу бдительными постовыми. Оказалось, что Мессинг внушил им, что перед ними сам Берия. Затем Мессинг должен был получить в фельдъегерской комнате письмо, приготовленное к отправке. Гипнотизер выполнил и это указание, предъявив фельдъегерям вместо документов пачку папирос.