Какие источники дохода, кроме зарплаты, были у сотрудников КГБ

В Советском Союзе 18 марта 1954 года был образован Комитет государственной безопасности (КГБ). «Вырос» он из НКВД, а после распада СССР превратился в ФСБ. В стране это было, наверное, самое «загадочное ведомство», а поэтому советские граждане охотно верили в сложившийся стереотип — чекисты буквально купаются в роскоши. На самом же деле официальные зарплаты сотрудников КГБ были довольно скромными. Но при этом они могли получать дополнительный доход и прочие «плюшки» из других источников.
Офицер младшего командного состава в областном УКГБ в середине семидесятых получал ежемесячно 200-220 рублей. При умелом планировании бюджета, этих денег вполне бы хватило на то, чтобы содержать семью, в которой воспитывается двое детей.
Старший разведчик мог рассчитывать на 150 рублей в месяц. А за такую же должность в «Альфе» (группа «А» Седьмого управления КГБ СССР) платили на 10 рублей больше.
В отдалённых регионах страны действовал так называемый «северный коэффициент». Прибавка составляла 50% от зарплаты. Правда, достигался такой показатель не сразу. За первый год службы «накидывали» 10%, а далее плюсовали по столько же каждые полгода. При этом размер «бонуса» не мог превышать 240 рублей ежемесячно.
Порой чекистам приходилось работать под прикрытием. Так появлялась возможность принести в семью дополнительные деньги. Если официальная зарплата в «учреждении прикрытия» была выше, чем оклад в КГБ вместе со всевозможными доплатами, то разница подлежала возврату КГБ. Если же на «новом месте» платили меньше, то «убыток» компенсировали в Комитете. В первом случае, как правило, в бухгалтерию финансовые средства возвращались нечасто. «Излишек» списывали на оперативные расходы. Руководство, конечно же, всё прекрасно понимало, но закрывало глаза на такие «махинации».
Высшие чины рассчитывали на дополнительные материальные льготы. Это могли быть служебные автомобили, дачи, отдых в подведомственных КГБ санаториях. Кроме того, кэгэбэшники получали право отовариваться в закрытых спецраспределителях. Там им предлагали приобрести продукты совершенно иного, более высокого качества и расширенного ассортимента. Так что старшие офицеры КГБ за ужином часто на столе видели различные деликатесы.