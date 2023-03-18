Какие источники дохода, кроме зарплаты, были у сотрудников КГБ

В Советском Союзе 18 марта 1954 года был образован Комитет государственной безопасности (КГБ). «Вырос» он из НКВД, а после распада СССР превратился в ФСБ. В стране это было, наверное, самое «загадочное ведомство», а поэтому советские граждане охотно верили в сложившийся стереотип — чекисты буквально купаются в роскоши. На самом же деле официальные зарплаты сотрудников КГБ были довольно скромными. Но при этом они могли получать дополнительный доход и прочие «плюшки» из других источников.

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Офицер младшего командного состава в областном УКГБ в середине семидесятых получал ежемесячно 200-220 рублей. При умелом планировании бюджета, этих денег вполне бы хватило на то, чтобы содержать семью, в которой воспитывается двое детей.

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Старший разведчик мог рассчитывать на 150 рублей в месяц. А за такую же должность в «Альфе» (группа «А» Седьмого управления КГБ СССР) платили на 10 рублей больше.

В отдалённых регионах страны действовал так называемый «северный коэффициент». Прибавка составляла 50% от зарплаты. Правда, достигался такой показатель не сразу. За первый год службы «накидывали» 10%, а далее плюсовали по столько же каждые полгода. При этом размер «бонуса» не мог превышать 240 рублей ежемесячно.

Порой чекистам приходилось работать под прикрытием. Так появлялась возможность принести в семью дополнительные деньги. Если официальная зарплата в «учреждении прикрытия» была выше, чем оклад в КГБ вместе со всевозможными доплатами, то разница подлежала возврату КГБ. Если же на «новом месте» платили меньше, то «убыток» компенсировали в Комитете. В первом случае, как правило, в бухгалтерию финансовые средства возвращались нечасто. «Излишек» списывали на оперативные расходы. Руководство, конечно же, всё прекрасно понимало, но закрывало глаза на такие «махинации».