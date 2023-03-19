Редкая лучистая черепаха появилась на свет в Московском зоопарке

В террариуме Московского зоопарка впервые появилась на свет лучистая черепаха. Этот редчайший вид находится на грани полного исчезновения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«В Московском зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. Мы три года старались добиться размножения. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Для повышения шансов на успех сотрудники на лето выносили черепах на солнце, в уличные вольеры, а осенью отправляли в небольшую спячку. Обязательно было содержание группой, чтобы самцы могли устраивать турниры за самку, что стимулирует размножение», - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

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Уточняется, что сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц. Она выбралась из скорлупы самостоятельно, без помощи зоологов и ветеринаров. При появлении на свет детеныш весил 29 гр, а длина его панциря составляла 5 см. Сейчас вес черепашки увеличился до 50 гр. Пол маленькой рептилии можно будет определить только через несколько лет.

Как отмечается, большую часть дня черепашка активно передвигается. «Для этого у нее есть все условия - теплый, правильно освещенный террариум с укрытиями, чистой водой и рыхлым грунтом, в который она может закопаться», - добавили в материале.

Детеныш начал есть через несколько дней после вылупления: его кормят несколькими видами салата, сладкими фруктами, кабачком и тыквой. Когда черепашка подрастет, ее рацион изменят. Сотрудники террариума следят за поведением, активностью и аппетитом черепашки в течение дня и еженедельно ее взвешивают. Помещение постоянно увлажняют, меняют воду в поилке и корм.