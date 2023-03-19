Россию спасет женщина: найдено забытое предсказание Нострадамуса

Энтузиасты нашли новое пророчество Нострадамуса. Он предсказывает приход женщины, которая приведет Россию к величию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Безвестная Дама народ удивляет <…> Русские первыми вкусят от Бога», – писал французский предсказатель.

По мнению толкователей трудов Нострадамуса, речь идет о женщине-лидере или известном ученом. Она приведет страну к величию или устроит важные социально-экономические изменения в стране.

Учитывая тенденции современного мира, можно представить женщину во главе государства, сообщает портал «Медиапоток».