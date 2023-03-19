Какую пользу приносят питомцы пожилым: исследование ученых

Египетское издание Almasry Alyoum рассказало об исследовании ученых, в ходе которого была доказана связь между здоровьем человека и общением с домашними любимцами.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Наличие животных дома помогает избавиться от депрессии, начать заниматься спортом и легче переносить одиночество. Об этом рассказала хирург-ветеринар Амира Аль-Хайят. Также у пожилых людей нормализуется работа сердца и снижается тревожность.

Людям с деменцией также полезно общаться с животными, так как питомцы становятся для пенсионеров источником позитивных эмоций. Страдающие болезнью Альцгеймера успокаиваются после взаимодействия с кошками и собаками.