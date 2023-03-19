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1 час назад

Какую пользу приносят питомцы пожилым: исследование ученых

РИА "ФедералПресс"

Египетское издание Almasry Alyoum рассказало об исследовании ученых, в ходе которого была доказана связь между здоровьем человека и общением с домашними любимцами.

Какую пользу приносят питомцы пожилым: исследование ученых
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Наличие животных дома помогает избавиться от депрессии, начать заниматься спортом и легче переносить одиночество. Об этом рассказала хирург-ветеринар Амира Аль-Хайят. Также у пожилых людей нормализуется работа сердца и снижается тревожность.

Людям с деменцией также полезно общаться с животными, так как питомцы становятся для пенсионеров источником позитивных эмоций. Страдающие болезнью Альцгеймера успокаиваются после взаимодействия с кошками и собаками.

Кроликов и птиц можно заводить людям с аллергией на собачью и кошачью шерсть, а также тем, у кого нет места содержать более крупных животных. Аквариумные рыбки помогают нормализовать пульс и расслабить мышцы, передает «Глас.ру».

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