Ученые назвали звезды, рядом с которыми никогда не зародится жизнь

Астрономы обнаружили, что даже самые спокойные красные карлики — наиболее распространённый тип звёзд в нашей галактике — имеют высокую и нерегулярную активность, которая может угрожать жизни на их планетах.

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Солнце — это жёлтый карлик с температурой поверхности около 5800 Кельвинов. Оно имеет 11-летний цикл активности, в течение которого количество солнечных пятен и вспышек меняется. Считается, что эти циклы связаны с изменениями магнитного поля Солнца.