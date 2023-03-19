Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Ученые назвали звезды, рядом с которыми никогда не зародится жизнь

Ferra.ru

Астрономы обнаружили, что даже самые спокойные красные карлики — наиболее распространённый тип звёзд в нашей галактике — имеют высокую и нерегулярную активность, которая может угрожать жизни на их планетах.

Ученые назвали звезды, рядом с которыми никогда не зародится жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Солнце — это жёлтый карлик с температурой поверхности около 5800 Кельвинов. Оно имеет 11-летний цикл активности, в течение которого количество солнечных пятен и вспышек меняется. Считается, что эти циклы связаны с изменениями магнитного поля Солнца.

Астрономы долго полагали, что красные карлики должны быть более спокойными и стабильными, чем Солнце. Однако наблюдения за этими звёздами показали обратное: они часто переживают яркие и мощные вспышки. Такие вспышки могут представлять серьёзную угрозу для жизни на планетах вокруг красных карликов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий