Почему собакам нравится лизать людей: ответ науки

На сегодняшний день точно сказать, почему собаки лижут людей, невозможно. Тем не менее эксперты высказывают ряд предположений по этому поводу.

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Есть несколько объяснений того, почему ваша собака может лизать вас. Основные причины таких действий - это желание поздороваться с вами и привлечь ваше внимание.

Но это ещё не всё. Лизание как инстинкт связано с поведением матери щенка. Щенки привыкли лизать свою мать, чтобы поприветствовать и попросить еду. После этого мать отрыгивает материал, который щенок может съесть.

Однако для взрослых собак лизание человека - это прежде всего форма приветствия.