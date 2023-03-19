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24 минуты назад

Почему собакам нравится лизать людей: ответ науки

Ferra.ru

На сегодняшний день точно сказать, почему собаки лижут людей, невозможно. Тем не менее эксперты высказывают ряд предположений по этому поводу.

Почему собакам нравится лизать людей: ответ науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть несколько объяснений того, почему ваша собака может лизать вас. Основные причины таких действий - это желание поздороваться с вами и привлечь ваше внимание.

Но это ещё не всё. Лизание как инстинкт связано с поведением матери щенка. Щенки привыкли лизать свою мать, чтобы поприветствовать и попросить еду. После этого мать отрыгивает материал, который щенок может съесть.

Однако для взрослых собак лизание человека - это прежде всего форма приветствия.

А ещё подобное поведение собаки демонстрируют только по отношению к людям. Специалисты считают, что это связано с тем, что человек является опекуном собаки. В результате в каком-то смысле собака, которая живёт дома с хозяином, всю жизнь ведёт себя с этим человеком примерно как с матерью. Встречается такое поведение и у других домашних животных: например, у кошек.

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