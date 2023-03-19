Почему собакам нравится лизать людей: ответ науки

На сегодняшний день точно сказать, почему собаки лижут людей, невозможно. Тем не менее эксперты высказывают ряд предположений по этому поводу.
Есть несколько объяснений того, почему ваша собака может лизать вас. Основные причины таких действий - это желание поздороваться с вами и привлечь ваше внимание.
Но это ещё не всё. Лизание как инстинкт связано с поведением матери щенка. Щенки привыкли лизать свою мать, чтобы поприветствовать и попросить еду. После этого мать отрыгивает материал, который щенок может съесть.
Однако для взрослых собак лизание человека - это прежде всего форма приветствия.
А ещё подобное поведение собаки демонстрируют только по отношению к людям. Специалисты считают, что это связано с тем, что человек является опекуном собаки. В результате в каком-то смысле собака, которая живёт дома с хозяином, всю жизнь ведёт себя с этим человеком примерно как с матерью. Встречается такое поведение и у других домашних животных: например, у кошек.