Сколько лет максимум может прожить кошка

В среднем, как считается, кошки живут 15 лет. Но вообще продолжительность жизни зависит от множества факторов, в том числе от окружающей среды, генетики, образа жизни, болезней и травм.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С точки зрения продолжительности жизни кошки частично схожи в людьми. У них тоже дольше живут обычно самки по сравнению с самцами. Кроме того, кастрированные кошки чаще всего живут дольше, как и помеси по сравнению с чистопородными.

Вот пять кошек, которые прожили дольше остальных.

Creme Puff. Продолжительность её жизни составляла 38 лет и 3 дня (1967-2005). И она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Хозяином кошки был Джейк Перри из Остина, штат Техас.

Baby. Эта кошка прожила 38 лет (1970-2008). И она тоже из США.

Puss. Кот появился в издании Книги Рекордов Гиннеса за 1990 год. Прожил он 36 лет и 1 день, принадлежал миссис Т. Холуэй из Девона.

Ma. Об этой кошке тоже говорилось в выпуске Гиннеса за 1990 год. Она прожила 34 года и 5 месяцев, а её хозяйкой была миссис Элис Сент-Джордж Мур.