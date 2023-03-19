Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
22 минуты назад

Сколько лет максимум может прожить кошка

Ferra.ru

В среднем, как считается, кошки живут 15 лет. Но вообще продолжительность жизни зависит от множества факторов, в том числе от окружающей среды, генетики, образа жизни, болезней и травм.

Сколько лет максимум может прожить кошка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С точки зрения продолжительности жизни кошки частично схожи в людьми. У них тоже дольше живут обычно самки по сравнению с самцами. Кроме того, кастрированные кошки чаще всего живут дольше, как и помеси по сравнению с чистопородными.

Вот пять кошек, которые прожили дольше остальных.

Creme Puff. Продолжительность её жизни составляла 38 лет и 3 дня (1967-2005). И она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Хозяином кошки был Джейк Перри из Остина, штат Техас.

Baby. Эта кошка прожила 38 лет (1970-2008). И она тоже из США.

Puss. Кот появился в издании Книги Рекордов Гиннеса за 1990 год. Прожил он 36 лет и 1 день, принадлежал миссис Т. Холуэй из Девона.

Ma. Об этой кошке тоже говорилось в выпуске Гиннеса за 1990 год. Она прожила 34 года и 5 месяцев, а её хозяйкой была миссис Элис Сент-Джордж Мур.

Granpa Rexs Allen. Этот сфинкс-девон-рекс дожил до 34 лет. Джейк Перри, его хозяин, говорит, что всё это благодаря особой диете, включавшей бекон, яйца, брокколи, кофе со сливками.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий