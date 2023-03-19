Миллионы мертвых рыб выбросило на берег в Австралии

Миллионы мертвых рыб выбросило на берег на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

На случившееся обратили внимание жители города Менинди, которые пожаловались на появление сильного запаха. Они также отметили, что мертвые рыбы плавают и в местной реке, вода из которой поступает в городскую насосную станцию.

В департаменте промышленности штата Новый Южный Уэльс заявили, что произошедшее связно с жаркой погодой и возникшими ранее наводнениями. Все это привело к падению уровня кислорода и его нехватке, а затем и к смерти рыб.