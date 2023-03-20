День в истории: мать Ивана Грозного провела денежную реформу

Чем примечательна дата 20 марта?

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Сегодня, 20 марта, Международный день Земли, День весеннего равноденствия Навруз, Фестиваль цветения сакуры в Японии. 20 марта в России провели первую централизованную денежную реформу, во Франции одобрили применение гильотины, начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции — имени Коминтерна, прошла презентация Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, опубликовали "Хижину дяди Тома". Родились композитор Эльмира Галимова, глава Башкортостана Радий Хабиров, драматург Генрик Ибсен, пианист Святослав Рихтер. Умерли поэт Аполлон Майков, художник Иван Шишкин, футболист Лев Яшин. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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"От души — для души"

20 марта 1898 года в Петербурге скончался русский художник Иван Шишкин. Уроженец Елабуги появился на свет 25 января 1832 года в небогатой купеческой семье. В 20 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Увлекался пейзажами, именно эти работы художника удостаивались премий, благодаря им он ездил в Европу: в Мюнхен, Цюрих, Женеву и Дюссельдорф. В России Шишкин продолжил свое дело и стал лучшим пейзажистом и гравером своего времени. В родном городе ему установили памятник. С 1962 года здесь действует мемориальный Дом-музей Шишкина, рядом с которым расположены Шишкинские пруды.

20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР родился Радий Хабиров. Был учеником фрезеровщика на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения, служил в армии, учился на юрфаке Башкирского государственного университета, там же работал ассистентом кафедры, старшим преподавателем, заместителем декана, наконец, директором Института права БГУ. После этого возглавил администрацию президента РБ Муртазы Рахимова, пост покинул в 2008-м. Работал в Управлении администрации президента РФ, руководил подмосковным Красногорском. После 8 сентября 2019 года — глава Башкортостана.

20 марта 1982 года в Набережных Челнах родилась композитор Эльмира Галимова. После Казанского музыкального училища и консерватории училась в аспирантуре в ИЯЛИ, написала диссертацию по музыке пермских татар. Помимо классической музыки, писала музыку для Ильнара Гараева, Зайнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова. Среди ее крупных произведений — арт-опера "Сөембикә канаты", музыка к драме "Зәйтүнәкәй", оратория "Изге ядкәр", за них она в 2013 году получила премию Мусы Джалиля.

20 марта 2010 года в КРК "Пирамида" состоялась торжественная презентация Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, чьим девизом стал слоган "От души — для души". За десять последующих лет на привлеченные средства фонда были восстановлены древние города Болгар и Свияжск. Остров-град был основан в XVI веке Иваном Грозным, считался неприступной крепостью наравне с Новгородской, Псковской и Московской. Сегодня на его территории сохранились древние монастыри и храмы, в рамках проекта "Возрождение" в Свияжске были восстановлены собор и монастырь Успения Пресвятой Богородицы, собор Всех скорбящих Радость, церковь во имя Николы Чудотворца XVI—XVIII вв., Троицкая церковь и другие объекты. Город Болгар входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце XVIII века город называли Спасском, в советские годы — Куйбышевым, и только после распада СССР Болгару вернули его изначальное название. Сейчас на территории Великого Болгара находится Белая мечеть, восстановлены Памятный знак принятия ислама, Черная палата, Восточный мавзолей, Ханский дворец и другие памятники.

20 марта 2021 года "Реальное время" рассказало, что Госдума в третьем чтении приняла закон о просветительской деятельности, обсуждение которого вызвало широкий резонанс в обществе. Против законопроекта выступили многие ученые, авторы образовательных проектов по всей стране, профессионалы в сфере просветительства, считающие, что закон несет в себе риски цензуры и репрессирующего регулирования, опасающиеся, что закон облегчит жизнь шарлатанам, а российской науке создаст дополнительные сложности. Кроме массы просветителей по всей стране, сказали свое "нет" и президиум РАН, и даже Счетная палата России, которая, казалось бы, имеет мало отношения к популяризации науки.

Говорит радио имени Коминтерна

20 марта 1535 года в России под руководством княгини Елены Глинской (мать Ивана Грозного) была проведена первая централизованная денежная реформа, в результате которой была создана единая система денежного обращения в российском государстве, после чего московский рубль стал основной денежной единицей для всей страны. Новые монеты чеканились из серебра на государственном монетном дворе. Кроме того, денежная реформа имела большое значение для начала торговли с европейскими странами.

20 марта 1933 года была запущена самая мощная на тот момент в мире и совершенная радиостанция XX века — имени Коминтерна ("Радиоцентр №9"). Станцию мощностью 500 кВт разработала группа специалистов под руководством радиофизика Александра Минца в Электростали. Крупнейшая станция в Европе тогда обладала 120 кВт мощности, а в США — 50 кВт. В военные годы радиостанция Коминтерна прекратила вещание, а передатчик был увезен в Уфу, после Великой Отечественной войны она проработала до 2004 года, затем была закрыта.

Бестселлер Бичер-Стоу

20 марта 1792 года Национальная ассамблея Франции одобрила смертную казнь с помощью гильотины. Обезглавливание происходило в публичном месте и являлось распространенной формой казни, целью которой было быстрое и безболезненное наказание за проступки и преступления. Первым обезглавленным на гильотине оказался обыкновенный вор, казнь произошла в апреле этого же года. Публичные казни во Франции прекратились в июне 1939 года из-за скандалов, затем они продолжались, но уже в тюрьмах.