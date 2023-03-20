Пассажиры московского метро времен СССР назвали главный страх

«Как они больно били!», «Советские турникеты напоминали средневековое оружие», «Помню, прищемило разок этой гильотиной», «Еще многие путались, куда идти. Билет засунул, зеленая загорелась, и пошел, а эти штуки ка-а-ак захлопнутся!», «Всегда боялся, что прижмет», «Мне однажды пятую точку неслабо защемило», «Один раз они перед тобой закроются, и паранойя на всю жизнь, а один раз по тебе закроется — фобия», «Вспомнил, ужаснулся», «Главных страх детства», — написали пользователи сети.