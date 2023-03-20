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2 часа назад

Пассажиры московского метро времен СССР назвали свой главный страх

Мослента

Свой главный страх вспомнили пассажиры столичной подземки времен СССР в группе «Подслушано Метро Москвы». Они признались, что боялись советских турникетов.

Пассажиры московского метро времен СССР назвали главный страх
Фото: МослентаМослента

«Как они больно били!», «Советские турникеты напоминали средневековое оружие», «Помню, прищемило разок этой гильотиной», «Еще многие путались, куда идти. Билет засунул, зеленая загорелась, и пошел, а эти штуки ка-а-ак захлопнутся!», «Всегда боялся, что прижмет», «Мне однажды пятую точку неслабо защемило», «Один раз они перед тобой закроются, и паранойя на всю жизнь, а один раз по тебе закроется — фобия», «Вспомнил, ужаснулся», «Главных страх детства», — написали пользователи сети.

Один из подписчиков вспомнил лайфхак: по его словам, можно было ездить на метро бесплатно, если не бояться резко подойти к турникету и выставить руки. Удар в таком случае приходился по рукам, затем устройство снова расходилось в стороны, и можно было свободно пройти к эскалаторам.

Некоторые юзеры признались, что часто просто перепрыгивали через створки.

«Место начала паркура», «Как было удобно перепрыгивать. Эх!», «Будучи студентом, перепрыгивал их постоянно! Ловили пару раз, отделывался предупреждением», — рассказали они.

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