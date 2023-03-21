Красочное шествие и национальные блюда: в Алматы отмечают Навруз

Праздник весны в Казахстане будут отмечать три дня – это официальные выходные в стране, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.
В Алматы по-настоящему праздничная атмосфера. После долгой и холодной зимы казахстанцы соскучились по теплу.
Праздник начали отмечать с самого утра. По главным улицам города прошел караван, в его составе – герои казахских былин, эпосов, легенд, национальных сказок, наездники на лошадях.
«Настроение хорошее. Пришли радоваться, веселиться со всеми людьми. Это наш праздник», – поделился наездник.
В красочном шествии участвовали почти 500 человек. Почти все пришли в национальных костюмах.
«Каждый год у нас в Алматы такая классная атмосфера. Всегда выходит солнышко, местные жители выходят гулять. Очень теплое настроение. Чувствуется, что весна началась», – поделилась местная жительница.
А еще на большой арбе по улицам провезли юрту – как символ мира, дружбы и сплоченности всего казахстанского народа. Наурыз (Навруз) – это праздник, который в Казахстане любят, он символизирует начало весны. Говорят, если в этот день солнечная погода, значит, весна победила зиму.
Традиционно в этот день люди ходят в гости, навещают родных и близких, а еще готовят национальные блюда – баурсаки и наурыз-коже – это молочный суп, который состоит из семи ингредиентов.