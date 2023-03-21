Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
31 минуту назад

Красочное шествие и национальные блюда: в Алматы отмечают Навруз

Мир24иещё 1

Праздник весны в Казахстане будут отмечать три дня – это официальные выходные в стране, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

Красочное шествие и национальные блюда: в Алматы отмечают Навруз
Фото: Мир24Мир24

В Алматы по-настоящему праздничная атмосфера. После долгой и холодной зимы казахстанцы соскучились по теплу.

Праздник начали отмечать с самого утра. По главным улицам города прошел караван, в его составе – герои казахских былин, эпосов, легенд, национальных сказок, наездники на лошадях.

«Настроение хорошее. Пришли радоваться, веселиться со всеми людьми. Это наш праздник», – поделился наездник.

В красочном шествии участвовали почти 500 человек. Почти все пришли в национальных костюмах.

«Каждый год у нас в Алматы такая классная атмосфера. Всегда выходит солнышко, местные жители выходят гулять. Очень теплое настроение. Чувствуется, что весна началась», – поделилась местная жительница.

А еще на большой арбе по улицам провезли юрту – как символ мира, дружбы и сплоченности всего казахстанского народа. Наурыз (Навруз) – это праздник, который в Казахстане любят, он символизирует начало весны. Говорят, если в этот день солнечная погода, значит, весна победила зиму.

Традиционно в этот день люди ходят в гости, навещают родных и близких, а еще готовят национальные блюда – баурсаки и наурыз-коже – это молочный суп, который состоит из семи ингредиентов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий