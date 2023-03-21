21 марта: какой сегодня праздник

В мире сегодня отмечают День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии. Также 21 марта празднуют Международный день кукольника.
21 марта отмечают День весеннего равноденствия. Это одно из уникальных явлений природы, потому что 21 марта день почти равен ночи.
Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. А промежуток времени между равноденствиями называется тропическим годом, в котором приблизительно 365,2422 солнечных суток.
В текущем году День весеннего равноденствия наступает 20 марта в 21:45 по Гринвичскому календарю. А на основной территории России это произойдет 21 марта.
Ежегодно 21 марта во всем мире отмечают День поэзии. Праздник был учрежден на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.
Главная задача праздника - напомнить людям про удивительную способность поэзии пробуждать в человеке его творческие способности. Целью дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.
В День поэзии в учреждениях культуры и образования в разных странах мира проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы, вручение литературных премий.
Также 21 марта в разных странах мира отмечается Международный день кукольника. Праздник имеет другое название - Международный день театра кукол. Он был учрежден на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол. Впервые празднование состоялось 21 марта 2003 года.
Театр кукол является уникальным явлением в сфере искусства. Современный театр кукол включает в себя также кукольные программы телевидения и кукольную анимацию.Традиционно в День кукольника в разных странах мира проходят самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты, а также праздничные мероприятия.
Сегодня именины празднуют Афанасий, Лазарь, Иван, Владимир.