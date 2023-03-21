21 марта: какой сегодня праздник

В мире сегодня отмечают День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии. Также 21 марта празднуют Международный день кукольника.

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День весеннего равноденствия

21 марта отмечают День весеннего равноденствия. Это одно из уникальных явлений природы, потому что 21 марта день почти равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. А промежуток времени между равноденствиями называется тропическим годом, в котором приблизительно 365,2422 солнечных суток.

В текущем году День весеннего равноденствия наступает 20 марта в 21:45 по Гринвичскому календарю. А на основной территории России это произойдет 21 марта.

Всемирный день поэзии

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечают День поэзии. Праздник был учрежден на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.

Главная задача праздника - напомнить людям про удивительную способность поэзии пробуждать в человеке его творческие способности. Целью дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.

В День поэзии в учреждениях культуры и образования в разных странах мира проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы, вручение литературных премий.

Международный день кукольника

Также 21 марта в разных странах мира отмечается Международный день кукольника. Праздник имеет другое название - Международный день театра кукол. Он был учрежден на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол. Впервые празднование состоялось 21 марта 2003 года.

Театр кукол является уникальным явлением в сфере искусства. Современный театр кукол включает в себя также кукольные программы телевидения и кукольную анимацию.Традиционно в День кукольника в разных странах мира проходят самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты, а также праздничные мероприятия.

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